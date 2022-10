Più linee skincare (disponibili nelle profumerie Naïma ed Esserbella e online su Naima.it Esserbellaprofumerie.it .) dedicate alle donne di età diversa, formulate sulla base di una specifica expertise sulle diverse esigenze fisiologiche della pelle. Scoprite con noi la storia del marchio Anne Möller

Quando si parla di global warming e sostenibilità, si parla anche della nostra skincare routine. I cambiamenti climatici, l'attenzione all'ambiente e uno stile di vita in linea con le nuove esigenze globali e soggettive richiede un'attenzione particolare nella ricerca delle nuove formulazioni e dei nuovi pack. Qualcuno però, con molta lungimiranza, ha iniziato a studiare un nuovo modo di intendere la skincare, con un approccio olistico nel combattere e prevenire l'invecchiamento cutaneo, già dal 1993 quando viene varato il World Climate Research Program (WCRP) il cui obiettivo è lo studio dei processi fisici responsabili della variabilità e prevedibilità del clima. Proprio in quell'anno, Anne Möller, dottoressa di origini norvegesi, si trasferisce a Barcellona dove crea un brand di skincare e suncare partendo da un concetto semplice e complesso allo stesso tempo: la pelle è l'organo più esteso del corpo umano oltre ad avere la stessa origine embrionale del cervello, ed è quindi logico proteggerla e curarla su tutti i fronti, interno ed esterno.

La Skin Defence Science: scienza, natura e sostenibilità

Nasce così, nel 2021, dopo anni di ricerca, la Skin Defence Science, principio ispiratore dei prodotti Anne Möller, formulati con la giusta combinazione di scienza, natura e sostenibilità. In tutte le creme da giorno c'è Global Defense TecnologyTM, una tecnologia che rinnova tutte le formule delle linee skincare del brand, riducendo l'impatto – grazie a ingredienti naturali e rinnovabili la cui efficacia viene potenziata in laboratorio, oltre al packaging - e poi combattendo gli effetti dannosi sulla pelle di agenti esterni come le radiazioni solari, l'inquinamento atmosferico e la luce blu (Blue light) prodotta dai led, dalle lampade fluorescenti e dai devices digitali. Quest'ultima rompe l'equilibrio fisiologico tra produzione ed eliminazione dei radicali liberi con conseguenze nefaste sui livelli di stress ossidativo nel nostro corpo. La beauty routine quotidiana diventa così un gesto di prevenzione prima che di cura, amplificata dalla piacevolezza delle texture e della profumazione sottile e delicata dei prodotti.

Un concept di successo

A questo approccio sostenibile Anne Möller affianca anche una specifica expertise sulle età della bellezza femminile partendo proprio dalle diverse esigenze fisiologiche della pelle. Fondamentali sono le linee skincare ‘tailor made’ che si differenziano a seconda dell'età. Scopritele con noi.

BLOCKÂGE è la linea per le trentenni che vivono e lavorano nelle grandi città, fanno attività fisica all'aria aperta e passano molte ore davanti al computer e allo smartphone. Composta da tre referenze, previene il foto-invecchiamento e protegge dai danni della luce blu, oltre a idratare a fondo per 24 ore.

STIMULÂGE è la linea che Anne Möller dedica alle quarantenni. A quest'età le donne sono piene d'energia ma anche consapevoli dei segni lasciati dallo scorrere del tempo su di loro. Stimulâge interviene su tutti i fronti regalando alla pelle sei anni di bellezza con sette referenze di alta cosmesi che rivitalizzano, rimpolpano e proteggono.

ROSÂGE è pensata per le cinquantenni che vivono l'età del cambiamento, quella in cui tutto deve essere calibrato con attenzione per bilanciare eventuali deficit nutrizionali causati nella pelle dai cambiamenti ormonali. Sono otto le referenze pensate per prevenire proteggere e riparare la pelle.

LIVINGOLDÂGE è la linea (formata da cinque referenze) più complessa e delicata di Anne Möller, dedicata alle specifiche esigenze della pelle delle sessantenni che sono ancora saldamente al centro della scena.

CLEAN UP è la linea specifica per la pulizia della pelle con effetti disintossicanti e antinquinamento. Composta da quattro prodotti specifici per la cute (latte, acqua micellare, olio lavante e gel purificante) più uno struccante bifasico per occhi e labbra, la linea contiene fino al 98 % di ingredienti di origine naturale, tra cui l'estratto di Guava e Ginseng, una combinazione dall'elevato potere detossinante, antiossidante ed energizzante.

Infine, ci sono linee di suncare, suddivise in tre grandi aree di intervento:

AGE SUN RESIST specializzata sulle esigenze di protezione del viso e collo per mare, montagna e lunghe esposizioni.

NON STOP da usare anche in città e quando si fa sport all'aperto dalla primavera in poi.

EXPRESS SUN DEFENSE la linea di solari che offre una tripla azione di protezione per gli amanti dell’abbronzatura rapida ma naturale e sicura.

