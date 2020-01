Purifica, lenisce, tonifica e contrasta i segni del tempo: l'aloe vera è un naturale toccasana per il corpo e la pelle

L'aloe vera viene definita “la pianta del miracolo”: curativa, riparatrice di ferite e ustioni, ha mille benefici noti da secoli; per esempio, permette di contrastare meglio i radicali liberi e gli effetti dell’invecchiamento. In più ha una forte azione idratante e calmante, perfetta per la pelle di tutto il corpo. In crema, gel o lozioni, l’aloe è l’ingrediente principale di molte formulazioni bio adatte a ogni tipo di epidermide. Inseritela nella vostra beauty routine quotidiana: qui vi spieghiamo perché e su quali prodotti puntare.

L’ aloe vera è idratante e lenitiva

Le preparazione a base di aloe vera aiutano a mantenere costante l’idratazione cellulare e danno sollievo alle pelli secche. Grazie alla sua azione calmante, i trattamenti con aloe vero riescono a prevenire arrossamenti, irritazioni e pruriti.

L’aloe vera svolge un’azione antiossidante e anti-age

Nel succo di aloe c'è un mix di ingredienti antiossidanti, capaci, quindi di contrastare il processo di invecchiamento cellulare e combattere i danni provocati dai radicali liberi, ovvero i prodotti “di scarto” delle cellule. Grazie alla sinergia tra sostanze antiossidanti e idratanti contenute nella pianta, l'aloe vera stimola la produzione di collagene e di elastina, due sostanze fondamentali per la lotte alle rughe.

L'aloe vera è ottima contro i brufoli

Ha un'azione antibatterica, antinfiammatoria e cicatrizzante. Ecco perché il gel d’aloe è un ottimo alleato contro brufoli, acne e imperfezioni. Per vedere dei risultati, è bene scegliere trattamenti con un'alta concentrazione di aloe.

L’aloe calma il prurito

Infine, l’aloe è ottimo contro il prurito del cuoio capelluto ed è quindi presente in shampoo e prodotti per capelli anti-forfora.

Il consiglio fai-da-te: per un effetto calmante immediato, si può fare un impacco pre-shampoo usando il gel puro, massaggiandolo sul cuoio capelluto per qualche minuto e lasciandolo agire per circa mezzora.

Ecco alcuni dei migliori prodotti a base di aloe vera che abbiamo selezionato per voi!



Credit ph: Pexels.com