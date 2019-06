Delicate sulla pelle, spesso anche idratanti e rimpolpanti, rimuovono il make-up velocemente e rinfrescano il viso. Il tutto in un solo gesto

Non è un caso che le acque micellari siano diventate lo struccante preferito di moltissime donne. Comode, pratiche e veloci, catturano tutti residui che si sono depositato sul viso. Una veloce passata del dischetto di cotone e il gioco è fatto!

Per questo Grazia.it ha selezionato le novità e i grandi classici da provare in estate.





Acque micellari, le novità di stagione Agua de Rosas Micelar , Benamôr

Novità del marchio portoghese, l’acqua micellare è ricca di rosa bio che non solo pulisce a fondo la pelle ma aiuta anche a tonificare e svolge un’azione lenitiva. Adatta per tutti i tipi di pelle, dona luminosità al viso.

Eau Micellaire , Lierac

Ha una texture studiata per una doppia efficacia, struccante anti inquinamento e detergente micro-levigante e idratante perché arricchito con polisaccaridi. Inoltre lascia la pelle morbida e asciutta.

Acqua Micellare Bio , Garnier

Della nuova linea biologica, anche l'acqua micellare a base di fiordaliso che svolge un'azione lenitiva così da renderla adatta anche alle pelli più sensibili e delicate.



Re-Move lozione micellare , Clarins

Novità primaverile, unisce le micelle alla dolcezza dell’estratto di fico così da mantenere la pelle super idratata. L’89% degli ingredienti è naturale e lascia la pelle pulita e più luminosa.

L’Eau Micellaire , Chanel

Agisce a 360°, cioè è adatta per tutti i tipi di pelle da quelle più sensibili alle più grasse, e rimuove ogni tipo di make up, compreso il waterproof. Novità dell'anno, è composta dal 95% di ingredienti naturali e svolge un'azione idratante e protettiva lenendo la pelle dallo stress ambientale.

Skin Conditioning Micellar Water , Dear Dahlia

Novità del k-brand, quest'acqua micellare è a base di ingredienti naturali, tra cui l'estratto di Dahlia Variabilis, segreto di tutto il marchio. Agisce in maniera profonda e può sostituire anche il tonico perché aiuta a rimuovere sia il trucco ma anche il sebo in eccesso.



Essential Micellar Water , Comfort Zone

Multi attiva, lascia la pelle morbida e asciutta senza appesantirla liberando i pori e purificandola. Adatta per tutti i tipi di pelle, è perfetta per i climi più caldi e più freddi.



Micellar Cleansing Gel , Alex Steinherr x Primark

Formulato con estratto di fico, altamente idratante, è un'acqua dalla consistenza in gel che rimuove tutte le impurità e il make up, oltre al sebo in eccesso, così da lasciare il viso completamente pulito.

Le texture di ultima generazione sono studiate anche per idratare e mantenere compatta la pelle; in questa maniera le nuove acque micellari sostituiscono il tonico, per un'azione 2-in-1.

Adatte a tutte le tipologie epidermiche, eliminano make-up e impurità, e leniscono tutto in una volta sola lasciando il viso perfettamente pulito e asciutto perché non necessitano di nessun risciacquo.

Veloci e pratiche, sono l'alternativa ideale per chi la sera vuole struccarsi in poco tempo oppure è spesso in viaggio.