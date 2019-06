Sogni una pelle dorata e baciata dal sole ma la spiaggia è ancora lontana? Ecco i migliori prodotti abbronzanti per una pelle a prova di estate

Un colorito dorato e baciato dal sole è sintomo di salute e dona a qualsiasi carnagione. Con l'arrivo della stagione calda poi, sono sempre di più le occasioni nelle quali sfoggiare gonne e abitini corti e leggeri.

Ma come fare, se le vacanze sono ancora lontane e le giornate scorrono ripetitive, dietro alla scrivania del nostro ufficio? In questo caso, i nostri migliori alleati sono i prodotti abbronzanti: non procurano macchie, si assorbono all’istante, permettono di vedere i risultati dopo pochissimo tempo e sono assolutamente innocui per la salute.

Abbronzanti: quali sono i migliori e come utilizzarli?

Sul mercato sono disponibili prodotti autoabbronzanti in numerosissime formule, da quelle classiche in crema indicate per le pelli più secche e sensibili, fino a quelli in gel o in spray per un'abbronzatura velocissima da applicare.

Un consiglio: l’autoabbronzante performa al meglio su una pelle pulita, idratata, e possibilmente dopo aver utilizzato uno scrub o un esfoliante per togliere qualsiasi impurità. Ricordate però, che le creme autoabbronzanti sono quasi sempre prive di protezioni solari: applicate sempre un Spf in caso di esposizione al sole.



Continuate a leggere l'articolo e scoprite i prodotti abbronzanti must have per un colorito dorato a prova di estate!

La prima acqua abbronzante totalmente trasparente e infusa con vitamina B, C ed E. L’olio di lamponi e l’ aloe vera dona no luminosità e idratazione alla pelle. The Water dona un’abbronzatura chiara enaturale e una pelle idratata, senza ostruire i pori. Disponibile in due tonalità.



Un'acqua abbronzante trasparente che non lascia segni, la cui formulazione combina diversi complessi – uno diverso per ciascun colore – a principi attivi organici e a ingredienti naturali per una pelle idratata e abbronzata in 4 - 6 ore .

Disponibile in Light, Medium e Dark.

La sua texture morbida è perfetta per l’applicazione su viso e corpo. Si stende facilmente e si assorbe rapidamente, senza lasciare tracce. Le sue madreperle bianche dai riflessi dorati giocano con la luce creando una delicata luminosità iridescente. Per prolungare la tenuta dell’abbronzatura, la sua formula contiene Polvere di semi di carruba e un estratto di Giacinto acquatico dalle proprietà idratanti.

Questo autoabbronzante illumina la pelle durante ogni stagione senza lasciare il fastidioso colorito arancione. all'esposizione al sole. L'Olio Autoabbronzante prepara la pelle all'esposizione solare per un'abbronzatura più veloce e duratura. La sua azione perfezionante e idratante, leviga, illumina e nutre la pelle.

Dona una luminosità sana e dorata mentre nutri la tua pelle grazue a questo autoabbronzante naturale al 99% formulato con burro di karité ultra-idratante, olio di Baobab ricco di vitamine e caffeina rassodante. Senza striature e no-transfer, questo prodotto sviluppa l'abbronzatura in modo naturale e graduale.





Questo autoabbronzante per viso e corpo dona alla pelle una luminosità uniforme e naturale e allo stesso tempo fornisce una potente protezione anti-ossidante per un’idratazione duratura. Per un’ abbronzatura morbida e naturale senza esposizione solare, stendetelo uniformemente sulla pelle pulita ed esfoliata. Applicare una volta al giorno o fino all’abbronzatura desiderata.







Ottieni un colorito dorato e baciato dal sole con questa mousse: la sua formula si adatta al tono naturale della pelle, rivelando un colorito dall'aspetto naturale, a lunga durata, senza striature. Arricchito con vitamina E emolliente per mantenere la pelle idratata e protetta, questa mousse ad assorbimento rapido agisce per rivelare un'abbronzatura non appiccicos e resistente.



Donati un colorito naturale baciato dal sole con questo autoabbronzante Ideale per tutte le tonalità della pelle. La sua formula leggera agisce come una crema idratante quotidiana del corpo, mentre dona una leggera colorazione che si intensifica lentamente, senza stingere sui vestiti. Contiene la tecnologia Odour Remove™ per eliminare l'odore sgradevole tipico degli abbronzanti.

Un nuovo trattamento completo, viso e corpo, autoabbronzante e idratante per 24 ore con una texture fondente e sensoriale. Una pelle abbronzata, idratata e profumata per un'estate che dura tutto l'anno! Rinnovate l'applicazione fino ad ottenere l'abbronzatura desiderata, quindi riapplicatela al bisogno per mantenerla.



Ottieni un bagliore dorato con questa mousse autoabbronzante arricchita con Aloe Vera e Cocco per una pelle morbida e dall'odore dolce. L'applicatore a 360 gradi è ideale per una un'applicazione dall'aspetto naturalmente privo di striature e naturalmente abbronzato. La vitamina E idrata e idrata la pelle per un risultato luminoso e baciato dal sole.

Credits Ph: Unsplash



Credits Ph: Simona Rottondi