Le celeb adorano la manicure colorata e abbinata ad accessori e abito. Ecco le nail art più catchy che hanno sfilato sui red carpet

La manicure delle star è sempre più colorata. Unghie nude e discrete sono solo un lontano ricordo: oggi sui tappeti rossi sfilano nail art coloratissime, super catchy e perfettamente abbinate al look.

È davvero l'ultima mania delle celeb? Date un occhio alla nostra selezione!

Elle Fanning: unghie accessorio

Per arricchire una nail art rosa niente di meglio che usare dei mini-accessori che si ispirano al mondo del fast food. Decisamente originale!

Rita Ora: nail art super gold

Metallica e dorata, perfettamente abbinata agli accessori: super cool, e infatti la cantante ci tiene a metterla in mostra!

Lady Gaga: red nails

Il colore è di quelli classici ma la lunghezza e l'accostamento con il resto del beauty look regalano un tocco magico anche alla manicure.

Kendal Jenner: nail art trasparente

Luminosa e olografica in una tonalità ghiaccio ma trasparente: è perfetta per mettere in primo piano gli accessori super preziosi!

Kate Perry: orange manicure

Se l'abito è multicolorato, niente di meglio che colorare le unghie con un rosso estivo, ideale per tutte le situazioni!

Cara Delevigne: stripes nails

Le unghie di Cara riprendono il motivo a righe del suo multicolorato vestito.

Dua Lipa: nail art abbinata e vestito e make-up

Total look multicolor per la cantautrice e modella che sfoggia unghie ballerina extra-long.

Kim Kardashian: look nude

Lunghissime e dalla forma a mandorla, anche le unghie di Kim sono abbinate ai colori nude scelti per il trucco e per l'abito super luminoso.

Candice Swanepoel: unghie argento

Il trend è chiaro: le star amano abbinare la nail art all'outfit. Lo fa anche la supermodella sudafricana che mostra ai fotografi una manicure metal.

Credit ph: GettyImages