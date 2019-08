Il colore dell'estate 2019? È il fucsia! Provatelo sulle unghie con delle manicure a tema

Il colore di cui non possiamo proprio fare a meno in estate è il fucsia! Perché ci piace così tanto? È vivace, femminile, porta subito il buonumore e mette in risalto il colorito abbronzato.

Avete mai provato delle unghie fucsia per la vostra manicure estiva? Le possibilità sono infinite, provatele con una nail art floreale, con un finish glitterato o in assoluta semplicità, con un effetto glossato ultra lucido.

Se siete in cerca di ispirazioni, date un'occhiata alle proposte che abbiamo selezionato per voi tra le manicure più belle viste sui social.

Unghie fucsia e argento

Piccole paillettes argentate su una base di smalto fucsia, una variante originale e d'effetto rispetto alla solita dot manicure.



Con brillantini

Perché non provare i glitter per una serata speciale? Su una base di smalto trasparente applicate uno smalto glitterato, con brillantini di varie forme e colori tono su tono.



Effetto opaco

Quanto sono belle le unghie matte? Se non trovate uno smalto fucsia opaco, potete applicare una mano di top coat matte sullo smalto normale.



Unghie fucsia e bianche

Ancora pois, in versione pop anni '60! Su una base di smalto bianco panna realizzate dei pois fucsia digradanti tono su tono.



Unghie fucsia gel

Come ottenere un finish lucidissimo e bombato? Se non volete fare la ricostruzione, potete optare per uno smalto a effetto gel, brillante e resistente.



Con fiori

Una doppia accent nail con un fiore di tiaré, in perfetto mood estivo.



Unghie fucsia e nere

Amate le unghie con un tocco dark? Unite il fucsia e il nero con un effetto ombré, adattissimo per la sera.



Credits Ph.: Pexels