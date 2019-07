Come resistere a un nail look luccicante? Ecco le proposte più belle di unghie glitterate selezionate da Pinterest da provare subito

I glitter sulle unghie sono la croce e delizia di ogni appassionata di nail art.

Richiedono un po' di pazienza nella rimozione - armatevi di tamponi di cotone imbevuti di solvente e fogli di alluminio in cui avvolgere le unghie - ma l'effetto di una nail art glitterata è sempre di grande effetto, soprattutto in occasione di una serata speciale in cui volete essere super scintillanti.

Abbiamo selezionato per voi le ispirazioni più belle da Pinterest per delle unghie con glitter a tutto bling bling!

Effetto ombré



Una delle soluzioni più eleganti è applicare i glitter a cascata solo sulla parte finale dell'unghia, con un effetto degradante. I colori su cui puntare? Una base nude e glitter color oro di diverse dimensioni.



Rose gold



L'oro rosa ci fa impazzire non solo nel trucco ma anche sulle unghie. Scegliete una manicure giocata su tre differenti texture che richiamano questa tonalità: matte, glitterata e a specchio.







Dark



Un nail look scintillante dedicato a chi ama lo smalto nero, con accent nail glitterata argento.



Holo



I glitter olografici applicati su una base trasparente sono perfetti se amate delle unghie in stile fatato o unicorn nails. In questo caso oltre ai glitter applicate anche delle stelline iridescenti, sempre a effetto olografico.



Chic



L'accoppiata bordeaux e oro è sempre la più elegante e raffinata. Qui il tocco dorato è in versione glitter, come accent nail e dettaglio sulla lunetta over the moon.



Effetto sabbiato



Quando si unisce il finish matte ai glitter si ottiene un bellissimo effetto sabbiato, con i glitter che assomigliano a cristalli di zucchero scintillanti. Provate i glitter oro su smalti dai colori neutri, come il nude e il greige.



Shiny pastels



Come rendere super glamour una manicure nei colori pastello come il menta e l'albicocca? Aggiungendo dettagli glitterati nella tonalità rose gold.



Credits Ph.: Mondadori Photo