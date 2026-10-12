Dalla negative space alla French sottile, passando per perle, marble effect e cromature: le nail art da provare per dare un twist al look. Scoprite con noi le tendenze unghie originali più belle

La manicure torna a essere uno dei dettagli più interessanti del beauty look. Non solo colore, ma forme, proporzioni, trasparenze e piccoli elementi decorativi che cambiano completamente l'aspetto delle mani. Le nuove proposte giocano con il modo in cui lo smalto viene applicato: a volte segue il profilo dell'unghia, altre lascia volutamente scoperta una parte, altre ancora aggiunge perle, riflessi metallici o venature. Ecco alcune fra le tendenze unghie originali perfette per chi decide di voler osare.

La negative space manicure fra le tendenze unghie originali

Il negative space continua a conquistare spazio e trova nella half-moon una delle sue interpretazioni più eleganti. Il colore ricopre l'unghia lasciando libera una piccola mezzaluna alla base, proprio intorno alla cuticola. Il disegno cambia completamente a seconda della tonalità scelta. Cammello e senape lo rendono sofisticato e discreto mentre, per esempio, il nero lucido ne accentua il carattere grafico.

Tendenze unghie originali: la french si fa sottile

La French si allontana dalla versione classica e riduce la sua firma a una linea bianca sottile. La base nude rimane visibile e la punta segue la forma a mandorla. Per chi ama le lunghezze importanti, la stessa idea può diventare più teatrale sulle stiletto: in questo caso il bianco accompagna il profilo appuntito e diventa parte integrante della silhouette.

Perle e marble effect: la decorazione torna protagonista

Le unghie lattiginose e madreperlate acquistano una nuova dimensione quando vengono arricchite da piccole perle, gocce e applicazioni tridimensionali. Non serve ricoprire l'intera superficie: anche un solo dettaglio, posizionato con precisione, può diventare il punto focale. Tra le proposte più interessanti c'è anche l'effetto marmo. Le basi traslucide sono attraversate da venature verdi o salvia, sottili e irregolari, che ricordano le striature di una pietra naturale. Per chi preferisce qualcosa di più discreto, una base nude con micro-glitter aggiunge invece solo un accenno di luce.

L’effetto metallico conquista le unghie

Il metal arriva sulle mani nella sua versione più brillante. L'argento cromato, quasi specchiato, riveste l'unghia corta o media. Più sofisticata la combinazione oro e nero, con una sfumatura che parte dal dorato e diventa progressivamente più scura verso la punta. Su unghie lunghe e affilate, assume un'allure futuristica e quasi gioiello.

Tendenze unghie originali: nero e rosso, senza tempo

In mezzo alle sperimentazioni, nero e rosso restano due punti fermi. Il nero, intenso e lucido, trova una delle sue espressioni più eleganti sulla forma a mandorla. Il rosso, invece, si accende sulle unghie lunghe, soprattutto su silhouette coffin o squadrate.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics