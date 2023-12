Quali saranno le sfumature più belle per le nostre prossime manicure? Ecco i colori su cui puntare nel 2024!

Il 2023 è stato davvero un anno carico di sorprese per il mondo della manicure (e - spoiler! - il 2024 non sarà da meno). Abbiamo chiesto a Massimo Albini, Training Manager di OPI, di raccontarci cosa ci aspetta per le unghie inverno 2024. In questo articolo troverete tutte le nuance che, secondo due autorità del settore, WGSN e Coloro, saranno gettonatissime nei prossimi mesi (ma che potete già iniziare a provare prima della fine dell'anno grazie ad alcune ispirazioni che abbiamo selezionato per voi da Instagram).

Tendenze unghie 2024: Apricot Crush

Segnate questo colore: sarà quello più amato. «L'apricot crush - racconta Albini - è una tonalità albicocca che emana una sensazione di calore e di gioia; è un arancione morbido maturato dal sole che stimola la creatività, la positività e l'ottimismo irradiando una dose di vitalità e speranza». Questo arancione trasmette energia e allo stesso tempo si caratterizza come una tonalità versatile, inclusiva e trans-stagionale.

«L'apricot crush è associato al benessere, come alternativa al colore pastello; segna il ritorno al colore olistico fino alla punta delle dita, dopo le tendenze drammatiche ispirate alla tecnologia che hanno dominato le scorse stagioni», continua Albini.

Cyber Lime

Altro colore di tendenza per il 2024 è il cyber lime, «una tonalità frizzante e neon, stimolante della dopamina».

Tendenze unghie 2024: Nut Shell

Il 2024 festeggia anche il «ritorno di alcuni colori classici come il nut shell, ovvero il guscio di noce. Parliamo delle tonalità del marrone speziato che evocano sensazioni di calore e rassicurazione. Questo colore riflette un umore nostalgico e segna il ritorno agli stili e influenze rétro che hanno conquistato una parte dei consumatori sottolineando l'importanza della sostenibilità rispetto alla novità».

Toni Candy

Ed ecco, infine, anche le nuance più amate dalla Gen Z, che «si esprimerà con una manicure dai toni estrosi e giocosi. Parliamo dei colori candy ovvero delle tonalità zuccherine e fruttate, proposte in delicate finiture cremose che si coordinano per unghie multicolore o per disegni a se stanti».

E a proposito delle nuance pastello: «dal rosa fondente al blu glaciale, dal verde fico al fresco menta fino a un morbido color pesca, queste tonalità saranno stratificate per creare colori personalizzati con finish freschi».

