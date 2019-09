Tutto quello che dovete sapere prima di fare la manicure con lo smalto semipermanente

Tutte conosciamo l'importanza di avere mani sempre in ordine, sono infatti il nostro biglietto da visita e raccontano molto di noi.

La manicure con smalto permanente è tra le più gettonate perché permette di avere unghie impeccabili a lungo senza il rischio di ritrovarsi con lo smalto sbeccato.

Siete sicure di conoscere proprio tutto sullo smalto semipermanente? Ecco le 5 cose che dovete sapere prima di scegliere questo tipo di manicure.

1. Lo smalto semipermanente non permette di modificare la forma dell'unghia



Per quello, o se soffrite di onicofagia, dovete orientarvi verso la ricostruzione in gel o acrilico. Lo smalto semipermanente vi permette di avere unghie sempre a posto per circa due settimane, sempre lucide e resistenti.



2. Dovete rivolgervi a un bravo professionista



Lo smalto semipermanente non comporta particolari rischi, a patto di essere fatto in un ottimo nail salon dove vengano utilizzati prodotti sicuri e rispettate tutte le norme igieniche. Inoltre, la rimozione dello smalto è molto delicata, per questo motivo è essenziale che venga eseguita da persone qualificate.



3. Vi fa risparmiare tempo



Lo smalto semipermanente è l'ideale se non avete molto tempo da dedicare alla manicure tradizionale fai da te, risparmiandovi la sostituzione dello smalto ogni 2-3 giorni. Un consiglio? Scegliete colori passepartout, in modo da poterli abbinare a qualsiasi outfit. Gli evergeen sono i rossi e i bordeaux, i nude, il rosa chiaro e, perché no, il nero.



4. È meglio far passare un po' di tempo tra una manicure e l'altra



No, le unghie non respirano e di per sé lo smalto semipermanente non fa male alle unghie. Tuttavia, come dicevamo, la fase di rimozione con lima e solvente può indebolire le unghie. Meglio far passare qualche settimana e optare per una manicure tradizionale applicando un trattamento rinforzante tra due manicure.



5. Dura anche fino a 3 settimane

Se le unghie non vengono "strapazzate", lo smalto può durare anche più dei canonici 15 giorni. Basta avere l'accortezza di non far subire urti alle unghie e utilizzare sempre i guanti quando si svolgono le faccende domestiche. Certo, anche la qualità dello smalto ha la sua importanza.

Credits Ph.: Mondadori Photo