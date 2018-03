Se siete affascinate dalle unghie oro rosa la nostra selezione vi farà impazzire. Scoprite i migliori smalti oro rosa del momento

Avete voglia di una manicure scintillante? Lasciatevi conquistare dagli smalti oro rosa migliori, i più belli e glam del momento.

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di smalto oro rosa per garantirvi unghie preziose.

Che amiate la nail art o lo smalto semplice, queste proposte faranno sicuramente al caso vostro. Scoprite gli smalti oro rosa top qui di seguito.

Base champagne e riflessi oro rosa per lo smalto metallizzato ad alta luminosità del brand americano. Il nome è ispirato al film Il grande Gatsby di Baz Luhrmann.

Nudo ma di carattere, questo smalto color oro rosa vibrante ha un finish metallico e una facile applicazione.

Oro rosa effetto lamina sulle unghie con lo smalto ad alta luminosità della casa cosmetica americana.

Lo smalto oro rosa del marchio low cost, per chi vuole provare questa shade preziosa senza spendere una fortuna e innamorarsene.

Una shade raffinata che illumina le unghie regalando un elegante finish rose gold alle unghie.

Smalto effetto olografico cangiante infuso di microparticelle luminose che spaziano dal rosa all'oro passando per rosa e bronzo.

Una pioggia di glitter oro rosa sulle unghie, la scelta giusta per una manicure glitzy.

Oro rosa metallico per una manicure chic e versatile.

Formula arricchita da olio di acai e un effetto gel che dura fino a 7 giorni per lo smalto dal prezzo budget-friendly del marchio tedesco, un oro rosa must.

Un complesso vitaminico per rinforzare e proteggere le unghie abbinato a una formula multiglitterata effetto pietra preziosa, naturalmente in oro rosa.

Credits Ph.: Mondadori Photo