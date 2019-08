Come avere una manicure dagli effetti speciali in poche mosse? Con gli smalti glitter trasparenti, da usare soli o come top coat

Chi non ama un tocco scintillante sulle unghie? Per rendere più speciale la vostra manicure provate a osare con un effetto glitterato!

Come si ottiene? Applicando semplicemente uno smalto dalla base trasparente in cui sono miscelati dei glitter di vari colori e dimensioni.

Se vi piace un risultato più semplice e minimale stendetelo direttamente sulle unghie dopo aver applicato la base.

Preferite un risultato più coprente? Potete scegliere di utilizzarli come top coat, sopra un colore nude se cercate una manicure elegante o su uno smalto colorato per un effetto più pop.

Come sapete, i glitter sono irresistibili e divertenti, ma per rimuoverli dalle unghie è necessaria tanta pazienza e qualche accorgimento in più rispetto a uno smalto normale.

Per rimuoverli facilmente imbevete del cotone con un solvente delicato e di ottima qualità. Applicate il cotone sulle unghie e bloccatelo con della carta di alluminio. Tenete in posa l'impacco per qualche minuto e rimuovete il tutto.

Volete lasciarvi tentare dagli smalti glitter trasparenti? Abbiamo selezionato per voi i più belli da provare.

Per mani dall'effetto fatato, uno smalto trasparente con microglitter iridescenti.



Smalto a effetto gel a lunga durata con glitter cangianti color madreperla.



Glitter multicolor nei toni del blu e del rosso in una base trasparente da usare da sola o come top coat.



Più che glitter in senso stretto delle pagliuzze in foglia d'oro da usare con un effetto sheer o più coprente e stratificato.



Microglitter finissimi dorati, da applicare su smalti nude o colorati per un effetto shimmer.



Un'asciugatura ultra rapida per uno smalto glitterato in base trasparente, disponibile in versione argento o dorata.



Glitter in formato maxi dalle forme più disparate e divertenti, per realizzare nail art davvero uniche.



Pagliuzze iridescenti da applicare su una base rosa pastello per una manicure fatata.



Una cascata di glitter argentati fini e discreti, per dare un tocco di brillantezza senza esagerare.



Glitter multicolor nelle più delicate tonalità pastello, da usare come top coat dagli effetti olografici.



Credits Ph.: Mondadori Photo