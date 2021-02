Spring is the air! Non vediamo l'ora di vivere al massimo la prossima stagione partendo proprio da una nuova nail art. Ma quali sono i colori smalti primavera estate 2021? Ve lo sveliamo in questo articolo!

Nude, rosso e glitter saranno le keywords relative ai colori smalti primavera estate 2021. Sobrietà da un lato, colore brillante dall'altro per una manicure in ogni caso più classica rispetto alle altre stagioni (e anche più semplice da realizzare a casa). Che sia minimal o più estrosa, la vostra manicure non mancherà di stupire, soprattutto se realizzata con i colori giusti. Ecco alcuni smalti e alcune tonalità del momento che vi consigliamo di provare con i nostri beauty tips!

Colori smalti primavera estate 2021: il nude è protagonista

Semplicità fa rima con comodità per la nail art fai da te. Non sarà necessario, infatti, essere delle super esperte per poter sfoggiare i nuovi colori smalti o per rispolverare alcuni grandi classici che non devono mai mancare nel nostro beauty case. Per questa primavera estate, i toni nude - dal rosa chiarissimo al bianco latte, fino al beige rosato - si impongono come degli evergreen, in particolare all'inizio della primavera.

In estate, invece, si tornerà di nuovo a giocare con il colore complice l'esplosione delle tonalità fluo e vitaminiche, un altro grande classico super giocoso. Se amate gli smalti nude, ecco i prodotti da provare.

Smalto con formula vegetale e ingredienti 100% vegani, è ideale per donare alle unghie un aspetto sano e curato, nel totale rispetto dell’ambiente. Il rosa chiarissimo, poi, è davvero un must.

Formulato con ingredienti derivati dalla biomassa vegetale come la barbabietola, la canna da zucchero e il legno, assicura il massimo del colore e della brillantezza con un impatto limitato sull’ambiente.

Ispirato alla bellezza della natura, questo smalto rosa intenso contiene il 75% di ingredienti di origine vegetale – come patate, mais e grano – ed è “4 Free”, quindi privo di formaldeide, resina di formaldeide, toluene e acetone.

Ideale come smalto per tutti i giorni, ma anche come base per la nail art, è una tonalità neutra perfetta per una manicure rapida e pratica.

Questo smalto gel non ha bisogno della lampada UV per fissarsi al meglio. Dona un colore pieno e massima brillantezza fino a 14 giorni.

Unghie rosse in più sfumature

Il rosso è il classico su cui puntare sempre, ma per questa primavera estate 2021 c'è una grossa novità: sarà, infatti, il red nelle sue nuance più scure (tendenti al viola) a dominare. Ecco tre tonalità che vi consigliamo.

Lacca effetto gel rosso scuro, garantisce una manicure a lunga durata regalando un colore pieno e brillante come lo smalto gel senza l’utilizzo della lampada UV.

Il colore scuro non è più un classico della stagione autunnale. Il burgundy, per esempio, si può declinare in una nail art classica o in una french manicure insolita.

Questo viola scuro e intenso ha un finish deciso e raffinato.

Colori smalti primavera estate 2021: il glitter touch

Infine, per chi non vuole rinunciare alla brillantezza sulle mani, ecco due proposte super cool per una nail art in primo piano.

Ricco di glitter, questo smalto è consigliatissimo per una nail art di super effetto!

Una pioggia di glitter argentati sapientemente mixati con punte di luce dorata. Da utilizzare da solo o come top coat per un tocco glamour.

Credit ph: Mondadoriphoto, Dior Spring-Summer 2021 Haute Couture Collection Dior Make-up created and styled by Peter Philips, Photography: Inès Manai for Christian Dior Parfums