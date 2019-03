Le celebrity vanno pazze per la nail art! Da Vanessa Hudgens a Rihanna, da Jennifer Lopez a Selena Gomez scoprite le manicure preferite dalle star

Le celebrity vanno ben oltre la classica nude manicure sul red carpet. Molte di loro sono appassionate di nail art e affidano ai più bravi nail artist la realizzazione di nail look di grande effetto.

Volete prendere ispirazione per la vostra prossima manicure? Abbiamo selezionato le nail art più belle che le star hanno sfoggiato durante gli eventi ufficiali.

Le unghie a ballerina di Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens è una grandissima appassionata di unghie e nail art. Ama in particolare le cosiddette coffin nails, o unghie a ballerina, lunghe e squadrate sulla punta che si restringe leggermente, o in alternativa le unghie a stiletto, dalla forma appuntita. Anche per quanto riguarda smalti e decorazioni, non si può dire che il suo sia uno stile minimal. Effetti metallizzati sfumati e disegni articolati sulle unghie sono la sua cup of tea.



Le unghie baby boomer di Rihanna

Anche Rihanna dedica molta attenzione alla cura dei suoi nail look prediligendo le unghie squadrate o a ballerina. Ultimamente la sua nail art preferita è la baby boomer nails, una variante di french manicure molto soft e sfumata, ma negli anni non sono mancati smalti fluo abbinati a make up o outfit.



Le unghie a mandorla di Jennifer Lopez

J.Lo è forse quella che più ama la manicure, ama cambiare spesso look ma resta sempre fedele alla forma a mandorla affusolata, sempre curatissima e impeccabile. Il suo nail artist del cuore è Tom Bachik che crea per lei dei nail look sempre sofisticati e particolari, utilizzando smalti metallizzati ed effetti shimmer, come questa nail art argentata realizzata su una base trasparente.



Selena Gomez

Tom Bachik è il nail artist a cui si affida sempre anche Selena Gomez. Il suo però è uno stile più semplice e assolutamente minimalista. Sia quando porta le unghie corte che leggermente più lunghe a mandorla, predilige un nail look monocolore, magari optando per una tonalità ad alto impatto, come il bordeaux o il blu elettrico. Quando si avventura nel mondo della nail art, sceglie un grafismo essenziale, con tip nere dal design geometrico su unghie nude.



L'accent nail gioiello Blake Lively

Blake Lively si è affidata in varie occasioni alla nail artist Elle Gerstein che riesce sempre a dar vita a manicure uniche e sicuramente spettacolari, come quella realizzata in occasione del MET Gala. Su unghie smaltate di rosso granato, una accent nail gioiello esagerata, che catalizza l'attenzione come se fosse un anello di pietre preziose.







La nail art preziosa di Gigi Hadid



La supermodella ama i nail look semplicissimi e molto basic, con unghie corte e smalti in colori tenui e naturali. Ma per le occasioni ufficiali, Gigi ama risplendere in ogni dettaglio e l'oro in questo senso è la sua scelta d'elezione. Per questa nail art preziosa con sfumature color rubino e smeraldo, si è affidata alla nail artist Mei Kawajiri.



