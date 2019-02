Vi piace lo stile minimal? Vi proponiamo 7 nail art semplici e originali da realizzare a casa, per una manicure sofisticata



Siete dell'idea che less is more, soprattutto per quanto riguarda la bellezza? Il minimalismo è molto più di una scelta estetica, è uno stile di vita.

Se le nail art elaborate proprio non fanno per voi, dovente puntare su nail look semplici, essenziali (e soprattutto, facili da realizzare).



I trend sono dalla vostra parte, perché in passerella le nail art minimal vanno per la maggiore, tra disegni geometrici, piccoli dettagli luminosi e negative space.

Volete provare ad abbracciare questa tendenza? Vi proponiamo 7 nail art semplici ed eleganti, tutte da copiare.

White dots

Semplicissima e adatta a tutte, anche a chi solitamente non ama avventurarsi nel mondo della nail art. Realizzate una manicure nude da completare con un top coat lucido. Una volta che la base sarà ben asciutta, fate due piccoli dot color bianchi su ogni unghia.



Bordeaux & lines

Le unghie bordeaux sono sempre le più sofisticate. Per rendere più originale la vostra manicure serale, intervallate lo smalto borgogna con una doppia accent nail nude, su cui realizzare disegni geometrici neri, molto essenziali.



Little stars

Volete dare un tocco girly ma comunque sofisticato alle vostre unghie? Provate con le stelline, piccole e dorate da applicare (con parsimonia) su una base rosa sheer.



Gold details

Siete tentate dalla manicure gioiello ma temete che risulti too much? Il segreto è puntare su piccoli dettagli. Optate per una manicure nelle tonalità più soft e desaturate (da sfoggiare anche in gradazione) dal finish opaco, su cui realizzare una decorazione dorata lineare ed essenziale.



Matte black

Adorate le unghie minimal ma grintose al tempo stesso? Quello che va per voi è lo smalto nero, da scegliere opaco, con cui giocare realizzando disegni geometrici e dare vita a dei negative space.



Silver lines

Gli sticker ad effetto metallico sono la salvezza per chi non ha grande manualità. Semplicissima e di grande effetto, ecco una manicure con protagonista una linea silver orizzontale, su una base di smalto beige.

Moss triangles

I colori freddi, dal grigio al verde muschio, stanno diventando la nuova tendenza nel mondo della bellezza. Ecco una manicure tono su tono con accent nail decorate con triangoli sovrapposti.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa