Minimale e super chic, la nail art con un'unica linea di colore è da provare

Una sola linea di colore può dare vita a una manicure di grande tendenza: ecco la one line nail art.

La one line nail art rappresenta infatti un look unghie minimale assolutamente glamour. Must have nei nail salon più accreditati, è semplicissima anche da creare da sole perché prevede di dipingere le unghie con un'unica - sottile - linea colorata centrale.

La base? Tendenzialmente nude, ma nulla vieta di giocare e sperimentare nuove manicure con la one line nail art. Trovate qui di seguito lo stile che fa per voi.

Cinnamon glam

Il color cannella rende chic ed autunnale la manicure nude con una sola linea di colore.

Double line

Doppia linea leggermente spostata verso l'esterno in un gioco di contrasti neon versus nero.

Straight on

La linea può essere anche orizzontale. Eccone una nera dal look minimale su unghie rosa nude.

Glitter line

Una variante glam da provare: unghie nude il cui look è reso unico da un'unica linea di smalto glitterato centrale.

Rainbow lines

Un'unica linea di colore sì, ma arcobaleno. Super cool!

Almond lines

Unghie al naturale con una sola linea di colore - in questo caso nero - su manicure a mandorla.

Red look

La one line nail art nella sua massima espressione: unghie nude con una sola e semplice linea di smalto rosso al centro.

Matte

Unghie opache ed effetto spray per la nail art chic con linee verticali.

Minimal nails

Nail art minimal con base neutra e decorazioni geometriche in nero, una variante di one line nail art da non perdere.

Credits Ph.: Jolienailsbeauty / Getthelook.ca