Le nail art 2019 su cui puntare per una manicure glamour, nude con dettagli metallici

Le nail art nude con dettagli metallici sono il must have manicure in fatto di unghie 2019.

Neutre ma chic, le unghie nude rendono le mani eleganti e immediatamente "a posto", per questo abbiamo selezionato per voi le migliori idee del momento in nude, con un dettaglio metallico - oro o argento - in più che faccia la differenza.

Scorrede le immagini che seguono e lasciatevi ispirare.

Unghie ovali dall'effetto trasparente illuminate da un tocco di foglia d'argento.

Nail art originale dal finish opaco. Le unghie sono tinte da toni desaturati, impreziositi da dettagli metallici originali.

Unghie corte e trasparenti, dall'effetto super naturale, il cui look è rafforzato da una decorazione glitter multi metallo.

Un'idea minimale di sicuro effetto: unghie rosa opache con accent argento metal in forma a mandorla.

Per una manicure edgy, ecco le unghie a stiletto beige con decoro effetto lamina in pure gold.

Unghie rosa cipria e dettagli effetto ring in argento shiny.

Rosa pastello neutrale su unghie ovali e nail art grafica brillante con glitter.

Unghie a stiletto nude con decori geometrici color oro brunito per una nail art decisa e fuori dagli schemi.

Un nail look semplice ma elegante: la manicure è neutra, impreziosita da foglia d'oro e dallo smalto glitterato in tono.

Credits Ph.: itsPersonail & TanyaNailShop on Etsy