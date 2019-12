Cercate idee originale per le vostre unghie di Natale? Ecco le migliori proposte che abbiamo scoperto su Pinterest, tra smalti rossi e decorazioni a tema

Avete già studiato il vostro outfit per il giorno di Natale fin nei minimi dettagli? Le unghie a tema natalizio non possono ovviamente mancare, per farvi immergere ancora di più nell'atmosfera delle Feste!

Che preferiate lo stile più tradizionale con le tonalità più classiche del Natale come rosso, bianco e verde, o che amiate le nail art estrose con le decorazioni più simpatiche o che, ancora, scegliate una manicure minimalista o sofisticata nelle shade più preziose, continuate la lettura per scoprire le migliori idee di nail art natalizie per festeggiare al meglio!

Grinch astenersi!

Christmas classics



Tutti i temi tipici del Natale in un'unica manicure, nei toni del rosso, del bianco e dell'oro. Fantasie fair isle, fiocchi di neve, candy cane e un tocco scintillante, non manca proprio niente per entrare nel mood delle Feste.



Jewel nails



Tutte le declinazioni delle unghie a tema gioiello, dall'effetto glitter allo smalto metalizzato a specchio, fino alle applicazioni di cristalli.



Traditional



Le unghie rosse sono la scelta più classica per festeggiare il Natale. Rendetele più particolari con una decorazione a tema invernale, come una leggera nevicata da realizzare con uno smalto bianco.



3D



Le decorazioni in rilievo sono più di tendenza che mai! Ricreate le tipiche texture invernali per unghie natalizie super originali, per un tocco cocoon.



Shimmer shimmer



I glitter non possono assolutamente mancare durante le Feste! Provate una manicure con smalto glitterato rosso e giocate con una accent nail che ricrei il tema del bastoncino di zucchero tipico del Natale.



Christmas tree



Il verde natalizio? È quello degli abeti e degli agrifogli che decorano le nostre case e fanno subito atmosfera. Se avete una buona manualità provate questa bellissima decorazione a mano libera.



Christmas sticker



Se vi piacciono i nail look divertenti e un po' sopra le righe provate gli adesivi per unghie a tema natalizio. Non è delizioso l'omino di pan di zenzero?



Girly



Per chi non vuole rinunciare alle unghie nude e ricerca anche un effetto lezioso e super femminile, tra effetto sabbiato e decorazioni in rilievo.



Gold



Natale è l'occasione giusta per sfoggiare lo smalto color oro. Provate ad alternare diversi effetti, tra smalto metalizzato e glitterato.



Minimal



Per chi ama il Natale ma non vuole esagerare con nail art troppo estrose, ecco dei semplici ed eleganti fiocchi di neve su una base nude.



Credits Ph.: Unsplash