Lasciatevi conquistare dalle nail art da rientro: 10 bellissime idee di manicure a effetti speciali per unghie pazzesche!

Le vacanze sono finite? Ecco le più belle nail art da rientro per tirarci su l'umore e vivere un'estate senza fine in punta di dita.

French manicure dal tocco speciale, nail art statement in bianco e blu e, naturalmente, manicure divertenti in stile Barbie. Un caleidoscopio di stili e colori vi attende.

Le più irresistibili nail art da rientro

Abbiamo selezionato per voi le 10 più belle idee di manicure per unghie pazzesche, perfette da sfoggiare in città come negli ultimi scampoli di vacanza.

Trovate il nail look giusto per voi continuando a leggere questo articolo!

1. Nail art per chi ama viaggiare

Siete appena tornate o tornati ma amate viaggiare e avete (o avreste!) sempre la testa tra le nuvole? Ecco la manicure giusta, con unghie azzurro polvere e nail art ispirata al cielo, con nuvole morbide e aereo in decollo. Ci fa sosprirare!

2. Nail art arcobaleno glam

Sottili pennellate di colore ornano le unghie per un effetto assolutamente glam. Il tocco di glitter conferisce tridimensionalità. Pazzesche!

3. Unghie rosa effetto marmo

Super chic, sono l'alternativa giusta per il momento di transizione tra estate e autunno. Una french alternativa in rosa Barbie con sprinkle oro.

4. Manicure oro effetto lamina con farfalle

Sognate unghie a 24 carati? Ecco un'idea preziosa: le unghie hanno un effetto metallico super shiny con decorazioni di farfalle.

5. Unghie eleganti in bianco e oro

Questo autunno vedrete spesso la combo di bianco e oro sulle unghie. Anticipate la tendenza e provate questa manicure elegante con dettagli metallici.

6. Le unghie con le fiamme per un nail look deciso

Le manicure on fire continuano a riscuotere grande successo. Ecco dunque una variante Barbie-Style in fucsia con dettagli arcobaleno. Super!

7. Nail art in stile mediterraneo

Le unghie bianche e blu effetto ceramica ci fanno impazzire. Ispirate alla magica bellezza dei Paesi del Mediterraneo, ci portano - anche solo idealmente - in Sicilia, Grecia e Turchia, ma anche in Marocco e in Spagna. Un omaggio alle vacanze più belle.

8. Unghie in stile giapponese chic

Con le uruuru nails la manicure in stile giapponese è diventata leggendaria. Ecco dunque un'idea da sfoggiare in città come in vacanza, con riflessi holo e dettagli in solid gold.

9. Nail art scintillante con stelle e glitter

La french manicure è sempre la scelta top, al rientro dalle vacanze come in qualunque altro momento dell'anno. La base nude viene illuminata da glitter lilla, decorazioni di stelle e piccoli strass.

10. Nail art in bianco e blu per un'estate senza fine

Corte e lievemente squadrate, le unghie bianche si illuminano di sfumature blu per un effetto wow assicurato. Una manicure in stile marino da non perdere.

Credits Ph.: Perfeks - TheGirlyHub - HotpressNailco @ Etsy