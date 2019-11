Scoprite le idee più originali per dare un twist alla vostra manicure d'autunno

Tutte le appassionate di bellezza guardano all'autunno come all'inizio di un nuovo anno, in cui poter adattare i beauty look ai colori e al mood della nuova stagione.

Anche il nail look si tinge delle tinte autunnali, con nuove manicure tutte giocate sui colori che richiamano i foliage più spettacolari.

Accantonando per ora i colori di smalto più pop e accesi (lasciate in stand by i fucsia, i corallo e il bianco ottico per la prossima primavera), lasciatevi conquistare dalle decorazioni tutte giocate sugli effetti metallici, cangianti e preziosi, da abbinare a colori caldi e intensi come il mattone, il color zucca, l'oro, il bronzo e il taupe.



Precious neutrals



Una nail art molto elaborata con giochi di colori neutri, smalto rosa antico, nude, marrone e oro con decorazioni metalliche e scintillanti.



Fall gemstones



I due colori autunnali più iconici che si rifanno alle pietre preziose, come il topazio e il granato, con decorazione dorata minimal.



Warm brown



Questo è il momento giusto per provare lo smalto marrone! Sceglietelo in una tonalità calda, con un finish super lucido e sperimentate con piccole decorazioni shimmer.



Accent



Uno stile minimal ma non troppo, con accent nail metallica color bronzo su una manicure nude beige.



Iridiscent



Giocate con le applicazioni per creare effetti iridescenti e cangianti per unghie gioiello ad alto impatto.



Pumpkin moss

La nail art dedicata a chi non rinuncia ai colori vibranti ma declinati sulle tonalità autunnali. Arancio zucca e verde bosco in una manicure mismatched con accent nail shimmer.



Golden touch



Elegantissima questa nail art con smalto color cappuccino e accent nail dorata realizzata con un mix di effetti.



Bling bling



Sempre sul tema unghie gioiello, smalto marrone con una punta di bordeaux e rosa lattiginoso con decorazioni in madreperla e foglia d'oro.



Foliage



Tutto il giallo intenso tipico del paesaggio autunnale con decorazione a foglia e accent nail bronzo.



Geometric



Un gioco di finish, glitterato e super lucido, con una decorazione geometrica.



Credits Ph.: Pexels