Manicure rosa, beige o bianco latte? Scegliete la nail art più bella per il giorno del sì con la nostra selezione

Manicure per il matrimonio: dopo aver deciso l'abito, l'acconciatura e il trucco da sfoggiare nel giorno del sì, è il momento di scegliere il colore giusto per le unghie, un dettaglio che sarà in primo piano durante gli scatti fotografici e che, per questo, non può essere assolutamente trascurato.

Come scegliere il colore e la forma giusta? Se preferite una manicure più discreta, puntate sui colori più classici come il rosa, il beige o il bianco latte: si abbinano perfettamente a qualsiasi look e a qualsiasi make up. La lunghezza, invece, non deve essere mai eccessiva, per evitare che la nail art catturi tutta l'attenzione (mentre è l'abito il grande protagonista di questo giorno così importante).

Siete alla ricerca della manicure che meglio esprima il mood del matrimonio? Ecco 10 idee da cui trarre spunto.

Manicure rosa pallido

È la tinta più discreta per eccellenza: sfoggiatela su un unghia dalla forma rotondeggiante. Il trick? Scegliete un dettaglio del make up perfettamente abbinato alla nuance dello smalto.

Manicure trasparente

Per chi non ama indossare il classico smalto e opta per un'unghia curatissima e lucida: basta una passata di top coat a rendere perfetta e brillante la superficie.

Manicure beige

Un colore più insolito rispetto ai precedenti: il beige è scuro e cremoso. Scegliete questa nuance se il make up non è particolarmente colorato.

Manicure bianca

Una tonalità tra il rosa e il bianco spicca su unghie dalla forma più squadrata. Se volete un risultato long lasting (e, quindi, sfoggiare una manicure perfetta anche durante la luna di miele), potete sempre optare per uno smalto semipermanente che, di solito, resiste due o tre settimane.





Manicure viola chiaro

Molto romantica e più audace rispetto alle classiche tinte, questa sfumatura è super cool. Sceglietela, se c'è un dettaglio viola negli addobbi o sull'abito.

Manicure rosa beige

Perfetta su unghie più corte, è la variante del rosa classico consigliata a chi vuole una tinta super discreta.

Manicure rosa chiaro

All'apparenza molto minimal, in realtà questa lacca contiene una punta di bianco che la rende più brillante ed evidente. Se avete la pelle leggermente abbronzata, il risultato sarà un contrasto molto cool.

Manicure bianca con glitter

Per chi desidera una nail art molto luminosa, il segreto è nell'aggiungere un top coat con microglitter (o scegliere uno smalto con piccole paillettes).

Manicure tra il beige e il rosa

Non il solito nude: la lacca è molto cremosa e coprente. Sceglietela se l'obiettivo è sfoggiare una manicure molto femminile e romantica.

Manicure bianco gesso

Dedicata a chi, invece, punta tutto su un abbinamento make up e manicure dai colori più decisi.





Credit ph: Mondadoriphoto