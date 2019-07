La french manicure si rinnova e si adatta alla forma di unghie più cool del momento



Le tendenze unghie diventano sempre più innovative ma i grandi classici sembrano non passare mai di moda. È questo il caso della french manicure che si riconferma come la più amata in assoluto.

Ma se in passato si portava con le unghie squadrate, ora si ingentilisce e si abbina alle unghie a mandorla, affusolate e iper femminili. I colori sono sempre gli intramontabili rosa nude o beige e bianco per le lunette.

Ma per un twist originale, magari per una serata speciale, provate una french elegantissima con lunetta dorata.



Cosa ne pensate di questo classico reinventato? Abbiamo selezionato le proposte più belle che abbiamo visto sui social, tra cui potete trovare la vostra nuova manicure preferita.

Minimal



Per chi ama lo stile minimalista e le nail art discrete, non troppo eccentriche. La lunetta bianca è molto sottile, mentre la forma a mandorla arrotondata rende le mani più affusolate.



Sfumata



La french manicure più di tendenza? Ha un effetto sfumato e si chiama baby boomer, perfetta per le occasioni più eleganti e formali.



Accent nail



Non volete rinunciare a un tocco scintillante? Provate ad applicare dei cristalli come accent nail, per una manicure gioiello di grande effetto.



Geometric



Una variante della classica french in stile astratto e geometrico, per chi cerca una nail art davvero originale e sofisticata.



Cuticle



Avete mai sentito parlare delle cuticle nails? Si tratta di una variante di french dove lo smalto bianco viene applicato lungo tutti i contorni delle unghie.



Reverse



Sempre in tema di varianti, provate la french inversa, da abbinare all'effetto ombré su unghie a mandorla.



Classic



Se invece siete amanti del più classico dei classici, ecco la french manicure su unghie a mandorla più tradizionale, con lunetta bianca di medio spessore e forma arrotondata.



Gold



Occasione speciale in vista? Osate con una french in versione glitterata, con uno smalto dorato al posto del classico bianco.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Getty Images