Dalla micro french marrone alla punta burgundy, passando per chrome, animalier e doppie linee: la manicure più classica cambia proporzioni e colori per questa stagione. Ecco le migliori french manicure autunno 2026 a cui dare una possibilità

Sempre attuale, sempre amatissima ma diversa dalle precedenti stagioni. La french manicure autunno 2026, infatti, cambia pelle partendo dalle estremità: la classica punta bianca si fa più sottile e si tinge di marrone, burgundy e verde oliva, talvolta con riflessi metallici. Se la forma resta inconfondibile, il risultato fa un passo avanti in una direzione decisamente sorprendente. E il merito è anche delle celeb che hanno contribuito a rendere la French sempre più versatile e originale: Hailey Bieber ha giocato con la punta animalier, Jennifer Lopez con versioni estremamente sottili e Margot Robbie con interpretazioni nude e luminose. Tradotto: ce n’è per tutti i gusti.

10 French manicure autunno 2026 da provare assolutamente

La Chocolate French

La punta bianca viene sostituita da un marrone cioccolato lucido, mentre la base resta nude e trasparente, per un effetto raffinato e facile da abbinare.

La Micro French manicure autunno 2026

La linea si riduce al minimo e segue appena il bordo dell'unghia. Funziona particolarmente bene sulle lunghezze corte e su forme squoval oppure ovali. Jennifer Lopez ne ha più volte scelto interpretazioni quasi impercettibili.

Burgundy nail art

Il burgundy è particolarmente elegante su una base rosa lattiginosa e acquista ancora più intensità con un finish ultra glossy.

Olive French manicure autunno 2026

Una punta verde oliva regala un twist originale a una semplice manicure nude. È una soluzione interessante per chi vuole sperimentare per la prima volta con il colore.

Double French

Due linee sottilissime corrono parallele lungo il bordo dell'unghia. Possono essere dello stesso colore oppure giocare con contrasti come marrone e crema, burgundy e rosa o nero e argento.

Black French

La punta nera rende la French più audace. Potete accostarla a una base trasparente su un'unghia corta e arrotondata o dalla forma a mandorla.

Chrome nails

La struttura rimane quella tradizionale, ma il finish non passa inosservato.

Cheetah French

La punta diventa animalier, con piccole macchie leopardate disegnate sul bordo dell'unghia. A rendere popolare questa interpretazione, firmata dalla nail artist Zola Ganzorigt, ci ha messo lo zampino Hailey Bieber (che l’ha fatta subito diventare virale).

Reverse French manicure autunno 2026

Qui la linea non viene disegnata sulla punta ma alla base dell'unghia, seguendo la curva della cuticola. È una variante più grafica e meno convenzionale.

French rosso cherry

Un grande classico che funziona anche sulle unghie molto corte.

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