Dal più classico ovale alla stiletto manicure fino alla soft square elengance, ecco le migliori nail art da provare con i consigli dell'esperto

A mandorla o a squadrata? O perché non provare le super gettonate coffin nails? Non sono solo le tendenze unghie del momento a dare spunti interessanti per la nail art. Per scegliere la forme delle unghie il più delle volte è sufficiente osservare le mani. La risposta arriva dalla lunula: «Studiandone le caratteristiche si hanno indicazioni su quale è la forma da scegliere - dice Antonio Sacripante, manicure artist per pArish- anche se tutto dipende, poi, dal risultato desiderato. Un esempio? Se la lunula ha una piccola curvatura, possiamo replicarla facilmente sul bordo libero dell'unghia: l'effetto è semplice ed elegante». Insomma, se non si desidera una manicure particolarmente catchy, l'obiettivo, come sempre, è creare armonia. Vediamo insieme come con i consigli dell'esperto.

Soft Square Elegance (o squoval)

Tra le più gettonate su unghie di qualsiasi lunghezza, è ideale se l'unghia non è piccola. «Per dare questa forma all'unghia - suggerisce Sacripante - bisogna usare una lima inclinata di 45 gradi per eliminare la parte quadrata dell'unghia che, di base, deve avere una bella arcata ovvero una curva naturale facile da lavorare. Questo tipo di unghia risulta una variante addolcita della forma squadrata vista di lato mentre, se osservata frontalmente, rimanda alla forma ovale».

Forma squadrata

Gli angoli sono molto squadrati e definiti: molto gettonata negli ultimi anni, questa nail shape è consigliata a chi ha dita affusolate e un’unghia non particolarmente piccola, esattamente come per la forma squoval.

La più romantica: la forma a mandorla

Riprende la forma della mandorla ed «è indicata per ogni tipo di unghia anche se richiede una lunghezza maggiore rispetto a quella ovale, necessaria per realizzare la stondatura finale». Per noi, è sicuramente la più femminile fra tutte.

Forma ovale, a prova di errore

La più classica e quella naturalmente consigliata da tutti i nail artist: è, infatti, a prova d'errore. «Se non volete stravolgere il nail look, seguite la forma della lunula per capire che forma dare al bordo libero».

Coffin Nails: come le ballerine

Come suggerisce il nome, prende ispirazione dalla forma delle scarpe usate dalle ballerine. «Se si presta attenzione e non si esagera con la limatura delle estremità, può risultare glam - dice Sacripante -. Attenzione, però: di base l'unghia deve essere lunga».

Audace: la forma a stiletto

Ultima in questa carrellata e anche la più complessa da realizzare (e sfoggiare) è la stiletto nail art. «Per dare questa forma - avverte il manicure artist - è spesso necessario un rinforzo in acrilico o gel. Se si usa l'acrilico, si lavora l'unghia lateralmente con una pinzetta per dare una forma più affusolata lasciando poi asciugare. Per capire la lunghezza giusta, sia in questo caso, sia nel caso delle coffin nail, è necessario verificare che ci sia un equilibrio dinamico: il prodotto lavorato nella parte superiore deve essere lungo tanto quanto l'unghia naturale. Questo per evitare che la parte lavorata si sollevi dalla base».

Volete provare una manicure fai-da-te sperimentando una nuova forma di unghia? Ecco alcune nail art realizzate nei backstage moda ispirate alle tendenze del momento!

Credit ph: Antonio Sacripante, pArish