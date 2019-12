Spesso dimenticate, in inverno bisogna prendersi cura anche delle unghie. Per questo le creme mani devono contenere agenti idratanti, nutrienti e rinforzanti così che non si spezzino più

Unghie deboli, spesso sfaldate e sottili su mani screpolate e secche: l’inverno non è proprio la stagione ideale per le estremità superiori che non danno proprio il meglio di sé in questi mesi.

Molte donne, nel prendersene cura, si concentrano solo sull’epidermide secca, in realtà il problema è anche per le unghie soprattutto se sono spesso sottoposte allo stress della manicure, tra continui cambio di smalti e uso di solventi. Per questo scegliere una crema mani e unghie diventa necessario.

La giusta crema mani e unghie, prevenire è meglio

Come si sa, prevenire è meglio ma se il danno è già fatto basta correre ai ripari: quando si sceglie una crema mani spesso non si pensa anche alle unghie, che invece subiscono anch’esse lo stress delle basse temperature e non solo. Se infatti le mani si seccano e screpolano, le unghie si sfaldano e si disidratano, spezzandosi.

Il motivo? Aldilà di carenze alimentari e della quotidianità, tipo l’uso costante di detersivi, smalti e solventi, spesso è la mancanza di agenti idratanti e nutritivi che le mantengono elastiche, belle e sane. Per questo la crema mani non solo deve occuparsi delle estremità ma anche delle unghie scegliendo quindi ingredienti nutrienti, emollienti e idratanti che agiscono in profondità.

Grazia.it ne ha selezionate 22 tra cui scegliere.

N°092 Sage Rosemary Lavander Hand Cream, L:A Bruket

Altamente nutriente grazie all’olio di cocco, agli oli essenziali di lavanda e rosmarino e al burro di karitè, questa crema ripara mani screpolate e unghie compromesse.

Replenishing Hand Mask, Pronails

È una maschera specifica che si prende cura delle mani e soprattutto delle unghie, oltre a svolgere 4 azioni: anti-età, riparatrice, idratante e ultra nutriente.

Unghie Topico, Biomineral

Specifico per le unghie deboli, si applica con la specifica spatola e svolge un’azione nutritiva, indurente e protettiva.

Crema Mani e Unghie, Sebamed

All’interno attivi naturali, come l’allantoina e la cheratina, che aiutano a idratare, proteggere e rinforzare le unghie.

Crème Gourmande Mains et Ongles, Caudalie

Tra i best seller del marchio, questa crema è ricca di polifenoli e di burro di karitè così da riparare, proteggere e rinforzare unghie, oltre ad ammorbidire le cuticole.

Crème Jeunesse des Mains, Clarins

Pensata anche per le unghie e le cuticole, all’interno di questa crema dalla texture vellutante un mix di estratti di piante che idratano immediatamente.

Specialist Hand Oil, Comfort Zone

A base di di 2 oli, tra cui quello di mandorle dolci, molto nutriente ed emolliente, e di burro di karitè, questo trattamento rinforza le unghie, le cuticole e le mani ed è una novità invernale.

Crema per le mani e le unghie, L’Erbolario

A base di olio di oliva e vitamina E, questa crema aiuta ad ammorbidire le mani particolarmente secche mentre la vitamina rinforza le unghie.

Trattamento 2in1 Crema Mani&Unghie, LaVera

All’interno l’olio d’oliva, dal potere nutriente, e la camomilla, curativa e anti-infiammatoria. Inoltre, sono presenti acidi grassi che rendono le unghie più sane e forti.

La Véritable Crème de Laponie, Polaar

La ricetta è quella lappone con all’interno bacche artiche che proteggono le mani dai danni delle basse temperature.

Hydrating Crème, Orly

Best seller del marchio, questa crema mani ha una texture non oleosa ma molto nutriente a base di burro di karitè, cocco, aloe vera e vitamine A ed E che rigenerano mani e unghie.

Hand Peeling Rejuvenating, Susanne Kaufmann

Prima della crema, questo peeling aiuta a eliminare tutte le pellicine e la pelle secca e a ristimolare la rigenerazione cellulare.

La Crème Main, Chanel

Confezione a uovo ergonomica, la prima crema mani della maison parigina fa parte della collezione Le Lift e aiuta a mantenere la pelle delle estremità tesa e giovane.

Crema Mani Night, La Farmacia delle Erbe

Specifica per la notte, così da rigenerare completamente, questa crema svolge un’azione nutriente e riparatrice ed è a base di aloe vera ed olio di argan.

Crème Mains Karité, Institut Karité

Profuma di mandorle e miele questa crema con una delle più alte percentuali di karité presenti che aiutano a riparare le mani e a rinforzare le unghie.

Crema Mani, A-Derma

Considrata tra gli “indispensabili” del marchio, questa crema ha una nuova formula composta dal 95% di ingredienti naturali che riparano e leniscono tutte le pelli, anche quelle sensibili dei bambini.

Crema Mani Côte d’Azur, Oribe

Estremamente idratante, all’interno la glicerina e il pantenolo aiutano a prevenire la perdita di secchezza cutanea e delle unghie mentre il burro di karitè nutre in profondità.

Intensive Hand Cream, Grown Alchemist

Al profumo di rosa e con olio di argan all’interno, questa crema stimola la rigenerazione dei tessuti cutanei e rinforza la struttura delle unghie.

Dermud Intensive Hand Cream, Ahava

All’interno il fango del Mar Morto dal potere rigenerante che dona immediato confort alle mani mentre aumenta il livello di idratazione sulla superficie dell’unghia.

Retinol Hand Cream, Chantecaille

All’interno un mix di ingredienti altamente idratanti e nutrienti come il burro di karité, il retinolo puro incapsulato che rassoda la pelle, l’estratto di limone che rinfresca, le vitamine C, A ed E che svolgono un’azione antiossidante.

Crema Sublimatrice Mani e Unghie 2 in 1, Yves Rocher

A lunga durata, questa crema rinforza e lenisce mani e unghie grazie all’arnica, che ha anche un potere calmate per le varie irritazioni.