La forma delle unghie è stata talvolta associata a tratti della personalità e dell’intelligenza emotiva: le interpretazioni più diffuse in ambito psicologico.

Nel 2023 uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Psychology ha analizzato 334 donne giapponesi che dopo una semplice manicure risultavano essere più serene e rilassate. Le unghie, insomma, non sono solo un dettaglio beauty ma toccano direttamente l’umore.

Negli stessi anni cresce l’interesse per la psicologia dell’aspetto fisico. Sempre più psicologi leggono mani e unghie come un piccolo “curriculum emotivo” portatile: forma, lunghezza e cura diventano indizi di priorità, stile relazionale e intelligenza emotiva.

Che cos’è l’intelligenza emotiva (e perché c’entrano le unghie)

Per gli psicologi l’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere le proprie emozioni, gestirle, leggere quelle degli altri e usarle per prendere decisioni sensate. Non riguarda solo quanto “sentite”, ma come trasformate quei sentimenti in scelte concrete, relazioni sane e confini chiari.

La forma delle unghie non determina il vostro quoziente emotivo, però racconta come bilanciate estetica e funzionalità, quanto spazio date alla cura di voi, se usate il corpo per cercare conferme esterne o per esprimere chi siete davvero. È qui che manicure e psicologia iniziano a parlarsi.

Unghie e linguaggio non verbale: cosa guardano davvero gli psicologi

Psicologi e specialisti della personalità concordano: mani e unghie sono un potente segnale non verbale. La forma, la regolarità, la pulizia e perfino la larghezza della lamina ungueale danno informazioni sul vostro rapporto con l’ordine, il controllo e l’impulsività.

Lo studio su Frontiers in Psychology mostra che la cura delle unghie aumenta emozioni positive, autostima e motivazione. Tradotto: dedicare tempo a una manicure coerente con voi stesse è una forma di regolazione emotiva e non solo un momento “vanity”.

All’opposto, comportamenti come l’onicofagia (mangiarsi le unghie) o cuticole sempre rosicchiate e sanguinanti vengono spesso collegati, negli studi di psicologia clinica, ad ansia, tensione interna e difficoltà a gestire lo stress. In un colloquio di lavoro o in un ruolo di leadership, ad esempio, queste mani comunicano fatica nel tenere insieme le emozioni.

Forma delle unghie e intelligenza emotiva: i profili più interessanti

Ovale corto naturale: il pragmatismo chic. Chi sceglie unghie corte, dalla forma ovale morbida, manda un messaggio molto chiaro: prima viene ciò che fate con le mani, poi il resto. Questa forma è pratica (si digita, si allacciano bottoni, si apre una lattina senza paura), ma resta elegante e curata.

Diversi psicologi che studiano il rapporto tra immagine corporea e benessere notano che questo profilo è spesso legato a una buona intelligenza emotiva: cura costante e zero eccesso. L’esempio perfetto? Anna Wintour, che da decenni sfoggia la stessa manicure ovale corta nude.

Quadrate o squadrate: logica e ordine emotivo. Le unghie quadrate, ben limate e regolari, sono spesso associate a personalità calme, pragmatiche, che amano chiarezza e struttura. La superficie piatta e la larghezza della lamina richiamano una mente analitica, capace di scomporre i problemi e procedere per passi.

In chiave di intelligenza emotiva questo può tradursi in una buona capacità di “mettere in ordine” anche i sentimenti: valutare, riflettere, decidere con testa fredda. Il rischio? Una certa rigidità. Se non cambiate forma da anni, chiedetevi se per caso non facciate lo stesso anche con le abitudini emotive.

Mandorla e ovale lungo: estetica empatica. La forma a mandorla o l’ovale più lungo sono le preferite da chi ama un’estetica femminile, morbida, a volte un po’ scenografica. Di solito appartengono a persone che tengono molto a come vengono percepite, ma cercano comunque armonia e proporzioni.

Qui l’intelligenza emotiva si gioca su un equilibrio delicato: quanto curate la bellezza per piacervi e quanto per piacere agli altri? Se la forma resta funzionale alla vostra vita (digitare, lavorare, fare sport), può essere il segno di una buona consapevolezza del vostro modo di stare in relazione.

Stiletto e ballerina: performance e bisogno di conferme. Artigli appuntiti, lunghezze estreme, forme ballerina da passerella: stupende su Instagram, meno comode quando dovete infilare una collana. Queste scelte parlano spesso di personalità che amano essere notate, giocare con l’immagine, usare le mani come palcoscenico.

Potrebbe essere un invito all’auto-osservazione: quanta libertà di movimento sacrificate per restare fedeli a un’estetica di impatto? Se la risposta è “molta”, forse una parte di voi cerca ancora validazione esterna più che benessere interno.

Corte rotonde o squoval: minimalismo assertivo. Le unghie corte leggermente arrotondate, o la forma squoval (quadrata ma con angoli smussati), sono tipiche di chi usa molto le mani: tastiera, laboratorio, bambini piccoli, sport. Sono facili da gestire, resistenti, poco inclini ai drammi da rottura.

Sul piano emotivo raccontano spesso un atteggiamento pratico e assertivo: meno fronzoli, più sostanza. Chi le sceglie tende a usare la manicure come alleata del proprio ritmo di vita, non come gabbia estetica.

Quando il problema non è la forma... se vi mangiate le unghie fino alla radice, se le nascondete sempre, se vi vergognate all’idea di una stretta di mano, l’indizio non riguarda la “personalità” ma la fatica emotiva. In questi casi, più che cambiare forma, ha senso parlare con uno psicologo: lavorare su ansia, autocritica e gestione dello stress fa molto di più di qualsiasi smalto.

Un piccolo check finale: la vostra forma di unghie è coerente con la vostra giornata tipo? Vi permette di sentirvi libere e non in trappola? Vi fa sentire più voi stesse, non un personaggio? Se la risposta è sì, state già usando la manicure come strumento di intelligenza emotiva.