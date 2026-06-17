Dalla serie Off Campus a TikTok, il taglio di capelli di Allie è diventato il nuovo hair trend del momento: lungo, scalato e con una frangia soffice che incornicia il viso.

Succede sempre così: arriva una serie capace di conquistare il pubblico e, nel giro di poche settimane, uno dei look delle protagoniste diventa un'ossessione collettiva. Questa volta tocca ad Allie, tra i personaggi più amati di Off Campus, il cui hairstyle sta facendo impazzire TikTok e i saloni di bellezza.

Sempre più ragazze si presentano dal parrucchiere mostrando una sua foto sul telefono e chiedendo di replicare esattamente quel taglio. Il risultato? Video prima e dopo, trasformazioni virali e migliaia di commenti di chi sogna la stessa chioma morbida e volumizzata.

Ma qual è esattamente il taglio di Allie?

Com'è fatto il taglio di capelli di Allie

A prima vista potrebbe sembrare semplicemente una chioma lunga e ondulata, ma il segreto del suo fascino sta nella costruzione del taglio. Si tratta infatti di una versione moderna del butterfly cut, caratterizzata da scalature diffuse e leggere che partono all'altezza degli zigomi e proseguono lungo tutte le lunghezze.

Le ciocche frontali sono più corte e lavorano insieme alla frangia per creare movimento e volume attorno al viso, mentre il resto dei capelli mantiene una buona densità. L'effetto finale è quello di una chioma piena, ariosa e dinamica, con onde morbide che sembrano naturali e mai troppo costruite.

Un altro elemento distintivo è la frangia curtain, lunga e sfilata, che si apre delicatamente al centro e si fonde con le scalature laterali. È proprio questo dettaglio a rendere il look così versatile e romantico.

Perché piace così tanto

Il successo del taglio di Allie non dipende soltanto dalla serie. Questo hairstyle riesce infatti a combinare alcune delle caratteristiche più richieste del momento: volume, movimento e naturalezza.

A differenza dei tagli lunghi e pari che possono appesantire la figura, le scalature alleggeriscono l'insieme e valorizzano la texture naturale dei capelli. Inoltre, la frangia morbida dona immediatamente un aspetto più fresco e contemporaneo senza richiedere un cambiamento drastico.

Non sorprende quindi che TikTok lo abbia eletto a nuovo taglio di riferimento per chi desidera rinnovare la propria immagine mantenendo le lunghezze.

A chi sta bene il taglio di capelli di Allie

Uno dei motivi per cui il look di Allie sta conquistando così tante persone è la sua capacità di adattarsi a forme del viso e texture differenti. Funziona particolarmente bene sui capelli medi e lunghi, lisci, mossi o naturalmente ondulati. Le scalature frontali valorizzano i visi ovali e allungati, mentre la frangia aperta aiuta ad addolcire i lineamenti più marcati.

Chi ha capelli molto fini può ottenere una sensazione di maggiore corpo e movimento grazie ai diversi livelli del taglio, mentre chi possiede una chioma folta riesce ad alleggerire le lunghezze senza rinunciare al volume.

Come chiedere il taglio di Allie al parrucchiere

Per ottenere un risultato simile a quello visto in Off Campus, il consiglio è chiedere un butterfly cut lungo con scalature morbide e face framing layers, accompagnato da una frangia curtain leggera e destrutturata.

Più che sulla lunghezza, il focus deve essere sul movimento attorno al viso e sulla capacità delle scalature di creare volume naturale. Lo styling ideale prevede una piega morbida con onde leggere e texture soffice, per replicare quell'effetto effortless che rende il look di Allie così riconoscibile.

Il trend destinato a dominare l'estate

Tra nostalgia anni Duemila, fascino naturale e styling apparentemente senza sforzo, il taglio di Allie racchiude tutto ciò che oggi viene richiesto a un hair look virale. E mentre i video TikTok continuano a moltiplicarsi, una cosa è certa: il butterfly cut con frangia morbida visto in Off Campus si candida a diventare uno dei tagli più richiesti della stagione.