La nuova Body Badalada Daily Glow Lotion di Sol de Janeiro promette idratazione, luminosità e l'inconfondibile profumo Cheirosa 62, conquistando già centinaia di recensioni entusiaste.

Sol de Janeiro continua a cavalcare il successo dei suoi prodotti corpo più iconici con una novità che sta già facendo parlare di sé nel mondo beauty. Il brand brasiliano ha infatti presentato la nuova Body Badalada Daily Glow Lotion, una lozione corpo scintillante pensata per regalare alla pelle un effetto luminoso naturale, senza rinunciare a idratazione e profumazione.

E a giudicare dalle prime recensioni online, sembra aver già conquistato il pubblico. Secondo i feedback pubblicati sui principali retailer beauty, il prodotto ha raccolto oltre 450 recensioni a 5 stelle complessive tra le diverse piattaforme di vendita.

La nuova lozione si distingue per una formula leggera e a rapido assorbimento che lascia sulla pelle una delicata luminosità grazie alla presenza di pigmenti riflettenti. L'obiettivo è quello di ottenere un glow elegante e discreto, perfetto per valorizzare gambe, braccia e décolleté durante la stagione estiva.

Il brand promette inoltre un'idratazione fino a 24 ore grazie a un mix di sette tipi di acido ialuronico e ingredienti di origine brasiliana che aiutano a mantenere la pelle morbida e luminosa.

Perché la nuova Body Badalada Daily Glow Lotion di Sol de Janeiro sta conquistando tutti

Ma se c'è un aspetto che continua a distinguere Sol de Janeiro dalla concorrenza è il profumo. La Body Badalada Daily Glow Lotion è infatti arricchita con l'amatissima fragranza Cheirosa 62, caratterizzata da note gourmand di pistacchio, caramello salato e vaniglia. Una combinazione che negli anni è diventata una vera firma olfattiva del marchio e che continua a raccogliere apprezzamenti tra gli appassionati di skincare e bodycare.

Le recensioni confermano proprio questo aspetto. Molti utenti descrivono la fragranza come uno dei punti di forza del prodotto, sottolineando come il profumo rimanga percepibile sulla pelle per diverse ore. Altri apprezzano l'effetto glow, definito luminoso ma non eccessivamente glitterato, ideale per chi desidera una pelle radiosa senza un finish troppo appariscente.

La tendenza delle body lotion illuminate continua dunque a crescere, soprattutto in vista dell'estate, e Sol de Janeiro sembra aver intercettato perfettamente il desiderio di prodotti multifunzione capaci di unire trattamento, profumazione e risultato estetico.

Con la sua combinazione di idratazione, effetto scintillante e una delle fragranze più amate del brand, la nuova Body Badalada Daily Glow Lotion si candida a diventare uno dei prodotti corpo più desiderati della stagione.