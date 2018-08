Un nuovo capitolo per una delle fragranze iconiche di Michael Kors. Con Veronica Ferraro, ambassador che incarna perfettamente la sua anima

Cos'è l'estate se non passione per l'avventura, il desiderio di cogliere ogni occasione per assaporarne l'energia frizzante? Estate è sinonimo di audacia e senso di libertà. Vivere al meglio questo momento scegliendo i migliori alleati di bellezza è fondamentale. Nel nostro beauty case non può mancare un'esplosione di freschezza come la nuova eau de toilette Wonderlust Eau Fresh di Michael Kors.

La fragranza conquista subito i sensi grazie al Gelsomino Sambac e all'esuberanza della Mela verde e del Pomelo, il cui sentore ricorda quello del Pompelmo. Il cuore, invece, è un mix di fiori acquatici, come la Peonia, e freschi come il Mughetto, mentre il Muschio e il Sandalo regalano una nota più profonda e sensuale.







Rivisitazione dell'originale fragranza Michael Kors Wonderlust, questa nuova vibrante proposta ha trovato in Veronica Ferraro una delle sue migliori ambassador, come la fragranza, Veronica sa esprimere, attraverso i suoi scatti e il suo stile di vita, tutta l'eccitazione possibile per nuove avventure in giro per il mondo.



«Sono una grandissima amante dell'avventura – racconta – anche grazie al mio lavoro che mi permette di fare sempre nuove scoperte». Una delle sue ultime mete – oltre alle vacanza a Ibiza in compagnia di Chiara Ferragni – è stata San Sebastian, «una piccola ma affascinante località turistica nei paesi Baschi che mi ha permesso di entrare in contatto con una parte della Spagna che non conoscevo. Tornerò sicuramente per esplorarla con più calma».

Compagno di quest'ultimo viaggio non poteva essere che il profumo Wonderlust Eau Fresh, un catalizzatore di emozioni e ricordi che «mi ha fatto tornare in mente tutti i viaggi spensierati che ho fatto con il mio fidanzato Giorgio, specialmente quelli legati all'America e a Los Angeles».

Wonderlust Eau Fresh è spensieratezza, voglia di esplorare, cogliere tutte le occasioni della vita: a quale luogo senti di associare la fragranza? E quali sono i tuoi posti preferiti a New York dove trovare il mood Wonderlust?

Queste descrizioni incarnano perfettamente ciò che mi hanno sempre trasmesso città come Los Angeles e New York. Sono le mie mete del cuore e non posso fare a meno di tornarci almeno una volta l’anno. I miei posti preferiti a New York, dove ritrovo ogni volta il mood Wonderlust, sono Central Park, Grand Central Station e Brooklyn. Sono luoghi in continuo movimento in cui, ogni volta, provo sensazioni nuove e uniche.

Tre aggettivi che useresti per descrivere questa fragranza. Che cosa hanno in comune Veronica e Wonderlust Eau Fresh?

Spensierata, avventurosa e audace, proprio come me!

A che tipo di persona senti di consigliare questa eau de toilette?

A tutte le persone che nella vita non si accontentano ma cercano sempre quel qualcosa in più e questo qualcosa in più colora e rende uniche le loro giornate.

Qual è l'outfit giusto da abbinare a questo profumo? Se fosse un abito o una borsa firmata Micheal Kors, sarebbe…

Una proposta audace, magari dorata, con qualche dettaglio che richiama l’attenzione come, per esempio, un ricamo, il tipo di tessuto o la scollatura profonda.



Quali caratteristiche deve avere un profumo per diventare la tua fragranza del cuore?

Deve essere fresco ma allo stesso tempo lasciare una scia inconfondibile. Deve essere qualcosa che mi rappresenti pienamente e che rimanere impresso nella memoria delle persone più care.



Completa la frase: non riesco a fare più a meno di Wonderlust Eau Fresh perché…

Si combina perfettamente con la mia pelle e, quando questo succede, è difficile (forse addirittura impossibile) cambiare profumo!