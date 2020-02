Indecise su cosa regalare al vostro lui per San Valentino? Scegliete un classico come il profumo o, in alternativa, un mix di prodotti per la pelle e la barba. Ecco alcuni prodotti must del momento

Innanzitutto il profumo: un regalo di San Valentino sul quale è impossibile sbagliare, se si conoscono le caratteristiche e le inclinazioni del destinatario. Una fragranza, infatti, va scelta in base allo stile di vita e ai gusto di chi lo riceve. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori profumi che ci hanno conquistato: siamo sicure che piaceranno anche al vostro lui! Il vostro lui non ama i profumi? Continuate a leggere l'articolo: troverete una gallery con il meglio per la pelle e per la barba!

Rappresenta il gentleman perfettamente curato che considera ogni dettaglio. Una fresca apertura di Lavanda della Provenza introduce il sentore fresco e fervido di Beau de jour. Nel cuore è racchiusa un’inflessione aromatica di Rosmarino africano e un sentore floreale verde di Geranio e Menta sottile. Il potente contrasto della fragranza è espresso dal legno di Quercia, da un caldo sentore cuoiato e dal Basilico energizzante.

Con questo profumo, la Maison rende omaggio alle sue radici storiche e a Parma, culla del melodramma italiano, che nel 2020 assume il ruolo di Capitale Italiana della Cultura.

Una nuova interpretazione altamente concentrata di Sauvage caratterizzata da una freschezza aromatica illuminata da un Mandarino polposo e speziato. Le volute inebrianti di una dolce Fava tonka dagli accordi cuoio e pungenti avvolgono un sillage dominato dal prezioso sandalo dello Sri Lanka.

Per celebrare i 20 anni del brand, Serge Lutens torna alle origini con un omaggio all’artigianato marocchino: questa fragranze iconica della Collection Noire si presenta in una confezione limited edition ispirata alle Zellige, le tradizionali tessere di ceramica da mosaico che decorano le moschee e i palazzi del Marocco.

Questa fragranza fresca e frizzante, con note delicatamente speziate di Zenzero, è un tributo romantico ed emozionante all’artista Raymond Peynet, il disegnatore dei celebri innamorati che fin dagli anni ’50 rappresentano il simbolo dell’amore sincero ed eterno in tutto il mondo.

Freedom è un’armonia orientale gourmand che si ispira all’atmosfera elettrizzante dei mitici Eighties. Si apre con note esperidate e aromatiche di Bergamotto, Mandarino, Basilico e Cumino. Nel cuore rivela un animo caraibico con note di Rhum, Frutto della passione, Monoi e Fava tonka. Il fondo orientale di Vaniglia e Muschio bianco dona pienezza e rotondità alla nota Patchouli.

Fragranza ispirata a ingredienti che si possono scoprire crescere in modo selvatico - e nascosto, come dice il nome - a Londra.

Con questo nuovo extrait Laurent Mazzone abbandona momentaneamente le atmosfere cupe e si lascia conquistare da una piramide fiorita-salata. Un jus ipnotico e audace che all'inizio disseta con le sue note di Cocco e scorza di Limone per poi fare spazio al cuore erotico di Gelsomino e Orchidea. Il fondo di Ambra salata e Vaniglia rappresenta la passione carnale.

Due nuovi profumi di coppia all'Ambra da regalare e regalarsi per una seduzione a prima vista. Fragranze inebrianti e persistenti che evocano paesi lontani e che fanno sognare, nate e pensate in coppia, complementari e inscindibili.

Frizzante di agrumi, ha una tenera nota floreale di cuore di Iris, Violetta e fiori d'Arancio che si trasforma leggermente a contatto con le note profonde e legnose del Vetiver e del Patchouli.

Il vostro lui non ama i profumi ma ha una cura particolare per la pelle e la barba? Ecco alcuni prodotti e kit ai quali è impossibile dire no!

Credit ph: Pexels