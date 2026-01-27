Queste sono le idee regalo perfette per sorprenderlo a San Valentino
San Valentino 2026 è alle porte e, puntuale come ogni anno, torna la domanda che mette tutti alla prova: cosa regalare a lui? La ricerca del dono perfetto è un mix di emozione e strategia, perché non si tratta solo di un oggetto, ma di un messaggio d’amore da far arrivare dritto al cuore. I migliori regali di San Valentino per lui sono quelli capaci di raccontare i sentimenti senza bisogno di parole. E tra questi, il profumo resta un grande classico intramontabile: una fragranza sa evocare ricordi, creare nuove emozioni e diventare la firma olfattiva di momenti speciali vissuti insieme. Ogni nota parla di intimità, complicità e memoria condivisa. Ma se il vostro lui non è un amante dei profumi, nessun problema. Nel 2026 i regali beauty si evolvono e diventano esperienze: box curate nei minimi dettagli con prodotti skincare e grooming, ideali per la cura della pelle e della barba, perfette anche come regalo di coppia. Soluzioni versatili, contemporanee e sempre apprezzate.
Continuate a leggere per scoprire le migliori idee regalo di San Valentino 2026 per lui e trovare quella che racconta al meglio la vostra storia.
Regali San Valentino 2026: Tom Ford Beauty Soleil Neige Eau de Parfum
Un profumo luminoso che unisce la freschezza degli agrumi alla morbidezza dei fiori bianchi, su un fondo caldo e avvolgente di musk, sandalo e resine. Evoca il contrasto tra neve abbagliante, aria cristallina e pelle scaldata dal sole invernale.
Acqua di Parma Colonia Il Profumo Millesimato
Questa nuova edizione limitata, è stata creata per celebrare l’anniversario della Maison. Il suo cuore pulsante è il raccolto di Ylang-Ylang White del 2024 sull’isola di Nosy Be, al largo del Madagascar. Grazie al clima mite e alle piogge abbondanti, i fiori hanno sviluppato tutta la loro complessità olfattiva, sprigionando note fruttate e sfumature speziate che conferiscono alla fragranza un’intensità luminosa.
Regali San Valentino 2026: FOR THEM 2
In For Them 2, le note di latte di cocco, cremose e soffici si mescolano alla vivacità del pepe. Il simbolo due riflesso sul flacone forma un cuore, a sigillo dell'unione.
Remember me di Jovoy
La sua apertura speziata di cardamomo scalda subito i sensi, mentre il cuore lattiginoso e avvolgente di tè chai crea una sensazione intima, quasi confortante. È sensuale senza essere urlato, elegante ma profondamente emozionale. Un profumo che non seduce per eccesso, ma per presenza: perfetto per San Valentino, quando ciò che conta è lasciare un ricordo indelebile.
MACARON BOURBON di NICOLAÏ
Non è una semplice fragranza, ma un invito a un banchetto sensoriale dove l’eleganza dell’alta pasticceria parigina incontra il calore di un raffinato spirito liquoroso. È il profumo dell’attesa e del mistero, dedicato a chi ama le emozioni intense e non teme di lasciare una scia indimenticabile.
Regali San Valentino 2026: Zafran Desert di Locherber Milano
Questa fragranza evoca deserti dorati e storie d’amore antiche. Note di rosa tea, lampone e gelsomino aprono a un cuore di zafferano, patchouli e legno di agar, mentre oud, ambra e sandalo calano un finale caldo e misterioso.
Macaron d’Amour di Reminiscence
Profumo dolce e avvolgente, evoca il primo amore. Note di confetto e mandorla si intrecciano a fiori d’arancio, mandarino e petit grain, su un fondo cremoso di vaniglia e muschio, creando un’armonia irresistibile e gioiosa.
Spezieria Di San Marco Venezia 1437 Eau de Cologne
Questa eau de cologne dal design vintage unisce bergamotto, limone e arancia a note erbacee e floreali di petitgrain e neroli, completate da muschi caldi e avvolgenti, per un’eleganza pura e raffinata. Ideale per i collezionisti.
Adesso Beauty per Casa Parini La Notte Calming CBD Pillow Mist
Hemp oil (CBD), lavender e camomilla si uniscono in LA NOTTE di CASA PARINI, un spray per cuscino che favorisce il sonno, riduce stress e sostiene il ritmo naturale per un riposo equilibrato.
Cuir InfraRouge Extrait de Parfum di Maison Crivelli
Trasforma il cuoio in un’esperienza vibrante: lampone, bergamotto e cannella aprono la fragranza, mentre iris, osmanthus e cedro creano un cuore sofisticato e legnoso.
Regali San Valentino 2026: Aesop Istros Room Sprays
Il profumo per ambiente Istros è ispirato a un’antica città portuale greca. Unisce pepe rosa, lavanda e mimosa a calde note di cedro e sandalo, con un tocco di tabacco che ne esalta il carattere raffinato.
Balmain Hair Limited Edition Homme Styling Set
Contiene un Gel Styling Medium, un Pettine Golden Styling e un Profumo per capelli Homme da 15 ml, per uno styling completo e profumato in ogni occasione.
Augustinus Bader The Deep Hydration Duo
Include una Face Cream 30 ml e una Body Cream 100 ml. La Face Cream riduce linee sottili, rughe e iperpigmentazione, idrata e rigenera. La Body Cream leviga, uniforma e migliora tono e texture.
I profumi Valentino che hanno fatto la storia
Lo scorso 19 gennaio 2026 Valentino Garavani ha lasciato questa terra. A non averci lasciati è sicuramente la sua eleganza la maestosità delle sue creazioni couture. Non solo moda ma anche fragranze, segno invisibile di fascino e raffinatezza tutta italiana. Ma quali sono i profumi Valentino che hanno fatto la storia? Ecco i più iconici, per ricordare l'ultimo imperatore della moda come merita: con fragrante bellezza.
1. Valentino di Valentino: il primo profumo del 1978
Un pezzo d'epoca che ha inaugurato la meravigliosa avventura della Maison Valentino nel mondo delle fragranze. Un floreale verde distintivo caratterizzato da una ricca piramide olfattiva infusa di pesca e agrumi, note verdi e fiori croccanti come mughetto, gelsomino e giacinti insieme a ciclamino e rosa. A sorreggere la creazione, un fondo classico di zibetto, muschi e legni. Forse vostra nonna lo conserva ancora da qualche parte: andate a cercarlo.
2. Vendetta di Valentino, un'icona di seduzione del 1991
Opulenza e seduzione per un profumo amatissimo negli anni '90 e oggi ancora sognato - e ricercato - da collezionisti e appassionati. Vendetta - un profumo intensamente femminile accompagnato da una controparte maschile abbinata - veste donne eleganti e decise che mettono sé stesse al primo posto. Anche in questo caso troviamo note verdi e floreali, enfatizzate al massimo da resine, come ambra e benzoino, vaniglia, patchouli e fave di tonka.
3. Valentina di Valentino, il profumo giocoso del 2011
Un piglio più young senza dimenticare lusso e anima couture invece per Valentina, fragranza lanciata nel 2011 messa a punto da due mostri sacri della profumeria: Alberto Morillas e Olivier Cresp. In questo caso la fragranza si fa più giocosa, e flirty pur mantenendo uno spirito sofisticato. Tra le sue note olfattive troviamo infatti prezioso tartufo, fragola e uno splendido mix di fiori bianchi narcotici accompagnati da ambra, vaniglia e legno di cedro. Ancora oggi amatissimo, questo profumo è stato declinato in molte varianti di successo. La nostra preferita? Valentina Pink, del 2015, con frutti di bosco e praline racchiusi in un flacone scultura totalmente fucsia.
4. Valentino Born in Roma: un nuovo capitolo olfattivo dal 2019
Il primo profumo della fortunata serie Born in Roma nasce nel 2019 per celebrare la città del cuore di Valentino, quella che lo stilista ha scelto come casa e inesauribile fonte di ispirazione ed eleganza. Una vera e propria celebrazione della cultura romana dal piglio squisitamente contemporaneo. Il capostipite è un profumo decisamente femminile che brilla grazie a note fruttata e agrumate accompagnate da fiori bianchi e tè al gelsomino, senza dimenticare vaniglia e avvolgente cashmeran.
La reinterpretazione artistica 2026 di Born in Roma
A sottolineare il successo di questo profumo, a gennaio 2026 la Maison svela un’iniziativa creativa che riunisce sette visionari artisti digitali, ciascuno invitato a raccontare le iconiche boccette di Born in Roma Donna e Uomo attraverso il proprio linguaggio visivo. Gli artisti coinvolti sono Infiniteyay, Daily Splice, Xeocho, Chrissie Abbott, Andrew Knives, Maria Ines Gul e Simon Bailly.
5. Valentino Voce Viva, il profumo icona del 2020
Voce Viva è una delle creazioni più recenti di Maison Valentino. Dal suo debutto nel 2020 traduce in profumo la voce di una donna: un gesto personale autentico e potente. Il volto scelto per rappresentarne lo spirito è Lady Gaga, icona di stile e libertà che attraverso la voce conquista con la sua forza interiore. Le note che lo compongono sono brillanti come la sua testimonial: agrumi e zenzero in apertura, fiori bianchi nel cuore e vaniglia, muschi e sandalo nel fondo.
6. Anatomy of Dreams: l’haute couture olfattiva di Valentino in una collezione esclusiva del 2024
Nel 2024 la Maison ci offre per la prima volta una collezione di fragranze esclusive, disponibile in canali di lusso selezionati. Una vera e propria trasposizione olfattiva dei sogni dello stilista e della sua casa di moda affermatasi nel cuore di Roma per conquistare il mondo. Composta da sette fragranze, la linea vanta flaconi di design che richiamano l'estetica corsé delle creazioni couture.
Ecco la lista completa dei profumi Anatomy of Dreams:
- Valentino Anatomy Of Dreams Sogno In Rosso
- Valentino Anatomy Of Dreams Punk Romantic
- Valentino Anatomy Of Dreams Notte D'Oro
- Valentino Anatomy Of Dreams L'innocence De L'Air
- Valentino Anatomy Of Dreams Private Talk
- Valentino Anatomy Of Dreams Behind The Seen
- Valentino Anatomy Of Dreams Amour Sans Détour
Sogno in Rosso, la fragranza dei sogni
Creato dal genio della profumeria Fabrice Pellegrin, Sogno in Rosso è senza dubbio uno dei profumi più desiderati della linea Anatomy of Dreams. A renderlo unico, un originale accordo di "schiuma di latte italiana" che ricorda il cappuccino abbinata a una decisa nota di pepe nero. Un profumo candido che si tinge di sensualità per sprigionare il rosso distintivo di Maison Valentino.
7. La novità 2026: Valentino Born in Roma Purple Melancholia
Lanciate proprio nel giorno della scomparsa del Maestro, le fragranze uomo e donna Valentino Born in Roma Purple Melancholia ci offrono "una nuova interpretazione olfattiva che trasforma la malinconia in energia creativa, memoria e connessione emotiva".
Nella versione femminile a essere protagonista è la prugna che, accostata a osmanto e vaniglia vibra di sofisticata dolcezza, mentre in quella maschile troviamo cardamomo e lavanda abbinati a un inaspettato accordo di cocco cremoso e legni ambrati.
Con questo lancio la Maison Valentino inaugura un nuovo capitolo più intimo e introspettivo, per incarnare il concetto vitale di “who is your purple?”, che indica "quella persona speciale" che rende la vita migliore semplicemente con la propria presenza.
Profumi vaniglia migliori: i più famosi, dalla nicchia agli economici, donna, uomo e unisex
Volete sapere quali sono i profumi vaniglia migliori? Ecco per voi una selezione dei più famosi e amati per tutti i gusti, tutte le esigenze e persino tutti i budget.
La vaniglia è una delle note più utilizzate e apprezzate in profumeria. Spesso utilizzata come nota di base insieme ad ambra, muschio, oud e note legnose, conferisce dolcezza e rotondità alle creazioni, coadiuvandone la persistenza.
>>>>>>> LEGGI ANCHE: Nuovi profumi 2026: tutte le fragranze novità di nicchia e designer da provare subito <<<<<<<
I profumi alla vaniglia però non sono tutti uguali: benché si tenda a immaginarla - a ragione - come una nota dolce, la vaniglia viene ricavata dalla lavorazione dei baccelli di alcune specie di orchidea, per questo a seconda del modo in cui viene trattata - e proposta - può assumere innumerevoli connotazioni.
Insieme allo zafferano, la materia prima della vaniglia è tra le più costose al mondo, perché deve essere raccolta e lavorata a mano in particolari condizioni. Per questo motivo in profumeria vengono spesso utilizzati derivati o accordi che ne richiamino la suggestione.
Una curiosità: il marchio Guerlain produce da sé la preziosa tintura di vaniglia utilizzata nelle proprie fragranze.
Che profumo ha la vaniglia
Come accennato, il profumo alla vaniglia più famoso è senza dubbio quello molto dolce di genere gourmand, dove possiamo apprezzarla in tutta la sua edibile zuccherosità.
La vaniglia però può essere anche legnosa, speziata, affumicata e presentare addirittura sfumature animali.
Aggiungiamo inoltre che la vaniglia è una delle note chiave del celebre accordo ambrato, quello che tutti conosciamo e apprezziamo nei profumi all'ambra.
Si tratta di una fragranza non presente in natura ma creata in laboratorio con un sapiente mix di labdano, vaniglia e benzoino entrato a fare parte dell'immaginario comune come "profumo di ambra".
I migliori profumi alla vaniglia: la nostra selezione
Affascinante in ogni sua accezione, la vaniglia è un must, per questo abbiamo deciso di proporvi i migliori profumi alla vaniglia al momento sul mercato.
Siete pronte e pronti a scoprirli tutti? Continuate a leggere questo articolo per conoscere i migliori profumi vaniglia donna, uomo e unisex.
>>>>>>> LEGGI ANCHE: Oroscopo profumi 2026: le migliori fragranze per ogni segno zodiacale <<<<<<<
1. Migliori profumi vaniglia: Casamorati Lira EDP
Un gourmand dolce e sofisticato che crea dipendenza. La fragranza, contenuta in un prezioso flacone scultura in total gold, lascia a bocca aperta per il contrasto tra agrumi, vaniglia, liquirizia, lavanda, caramello e note speziate. Un capolavoro di grande fascino che merita di essere provato almeno una volta nella vita se amate i profumi alla vaniglia di qualità.
2. Profumi vaniglia famoso: Montale Sweet Vanilla
I profumi di nicchia Montale sono amatissimi. Intensi, orientali e particolarissimi. Una delle loro peculiarità più interessanti? Riescono ad accontentare il gusto di moltissime e moltissimi appassionati amanti delle fragranze da scia. Tra queste spiccano senza dubbio quelle alla vaniglia, proposte dalla maison francese - con il cuore orientale - in grande quantità. Quella che vi suggeriamo di provare? Sweet Vanilla, un profumo dolce e intenso che abbina alla vaniglia note di albicocca e di muschio. Da provare e non lasciare più!
3. Profumi vaniglia donna: Guerlain Shalimar
Proposto come "un inno alla sensualità", Shalimar è il primo profumo orientale della storia. Un eau de parfum che apre con bergamotto seguito da iris, gelsomino e rosa. La sua piramide olfattiva vanta poi vaniglia, note balsamiche e fava toka unite al celebre accordo "guerlinade", una firma olfattiva unica che contribuisce alla particolarità di tutti dei profumi della Maison parigina.
4. Profumi alla vaniglia uomo: Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum
Opulento e perfettamente riconoscibile, Tobacco Vanille è uno statement della profumeria contemporanea. L'ispirazione? I club notturni di Londra tanto amati dallo stilista. Proposto come maschile, è un profumo decisamente unisex, caratterizzato da note cremose di fava tonka, vaniglia, cacao e frutta disidratata abbinate a resine dolci.
5. Profumo alla vaniglia persistente: Kayali Vanilla | 28
Uno dei profumi alla vaniglia più amati della profumeria designer contemporanea. In questa creazione la vaniglia del Madagascar più cremosa si fonde con gelsomino, fava tonka, zucchero di canna, ambra e muschio per dare vita a un blend decisamente persistente e intrigante. La vaniglia "OG", perfetta fare layering tra le fragranze.
6. Profumo alla vaniglia salata: Juliette Has a Gun Vanilla Vibes
Vaniglia e fior di sale per un profumo sensuale, un inno unisex alla libertà e all'espressione di se stessi. Capostipite del filone "vaniglie salate", è un'icona. Un must delle vacanze da portare tutto l'anno per distinguersi.
7. Il profumo alla vaniglia tropicale: Nest New York Madagascar Vanilla
Vaniglia, cocco e orchidea per un profumo vanigliato tropicale. Perfetto per creare layering creativi, è dolce e seducente. Appena lanciato nel nostro Paese, è già una hit!
8. Il profumo alla vaniglia vintage: Blancheide Vanille EDP
Sospeso tra passato, presente e futuro, questo profumo dal flacone chic è un piccolo gioiello di dolcezza. Le sue note cardine? Ylang Ylang, magnolia, eliotropio, sandalo, vaniglia, muschio bianco e cacao. In una parola? Imperdibile!
9. Profumo vaniglia elegante: Victoria Beckham Beauty 21:50 Rêverie Eau de Parfum
Una vaniglia affumicata che vibra di eleganza. Un profumo squisitamente unisex - dalla durata notevole - ispirato a un magico momento vissuto dalla designer in compagnia del marito sull'isola di Java, in Indonesia. Natura selvaggia, bellezza e un tocco di romanticismo per un profumo rivelazione da sperimentare sulla pelle.
10. Il profumo alla vaniglia effetto seconda pelle: Diptyque Eau Duelle
Una vaniglia aromatica e resinosa dall'effetto second skin. Caldo e ricercato, è il profumo perfetto per chi ama la vaniglia ma desidera indossare profumi discreti ed ricercati. Un grande classico da (ri)scoprire.
11. Profumi alla vaniglia di marca: Dior Vanilla Diorama
Questo profumo alla vaniglia unisex per uomo, donna e chiunque desideri portarlo, è una delle rivelazioni alla vaniglia degli ultimi anni. Si tratta di una fragranza ricca e liquorosa, ispirata al Diorama Gourmand, uno dei dessert preferiti di Christian Dior. Caldo e avvolgente, cattura l'attenzione con note di vaniglia, arancia, cacao, ambra e patchouli. Dolce, ma non troppo, è la fragranza perfetta per chi non ama i gourmad ma è alla ricerca di dolcezza. Da provare!
12. Profumo alla vaniglia Zara: Hypnotic Vanilla
Vaniglia, mandorla, fiori di albicocca, gelsomino e dulce de leche: il profumo dolce e femminile di Zara ha un prezzo accessibile e una buona durata. La scelta giusta per chi non vuole splendere troppo ma vuole assolutamente profumare di vaniglia!
13. Profumi vaniglia gourmand irresistibili: Fugazzi Vanilla Haze
Uno dei lanci più recenti del marchio, questo profumo ricorda i più golosi dolci alla vaniglia. Crema catalana, gelato, budino: una fascinazione gourmand irresistibile che persiste a lungo sulla pelle. Se cercate un profumo alla vaniglia che faccia girare la testa - senza essere too much - va provato subito.
14. Il profumo alla vaniglia talcato e confortante: Lush American Cream
Leggero e confortante, questo profumo dai sentori talcati vive sulla pelle con dolcezza evocando preziosi ricordi d'infanzia. Ideale per chi è alla ricerca di un profumo alla vaniglia non gourmand.
15. Migliori profumi vaniglia unisex: Valentino Born in Roma Extradose Donna
Un'extradose di prezioso estratto di vaniglia spinge al massimo il carattere conturbante di questa fragranza floreale-fruttata dai sentori liquorosi a base di ribes nero e rum. Un dolce sogno romano in boccetta.
16. Profumo alla vaniglia di nicchia: Parle Moi De Parfum Looking For Vanilla / 43
Vaniglia, tonka, gelsomino e patchouli per una fragranza di nicchia sensuale, la scelta giusta per chi ama lasciare una scia intensa ma raffinata. Un profumo unisex da non perdere. Da Campomarzio70.
17. Profumi vaniglia economici: Alyssa Ashley Vanilla EDP
La versione più intensa e strutturata del classico profumo alla vaniglia degli anni '90 propone una vaniglia avvolgente, dal piglio lievemente orientale. Dal prezzo accessibile, è un must per tutte e tutti gli amanti delle fragranze rotonde. Per amplificare l'esperienza olfattiva vi suggeriamo di abbinare all'eau de parfum gli altri prodotti profumati della gamma.
18. Profumo alla vaniglia gourmand che non ti aspetti: Filippo Sorcinelli Ascetic Vanilla
Parte della linea SuperFluo?, questa fragranza è un dolce abbraccio di vaniglia, latte e caramello. Un gourmand rasserenante che differisce dalla classica produzione del marchio di ricerca per incontrare il gusto delle persone amanti della dolcezza. Perché anche gli animi più dark, a volte, hanno bisogno di morbidezza.
19. Migliore profumo vaniglia donna: Ligne St. Barth Vanille West Indies
Ritenuto tra le e gli amanti di questa nota uno dei migliori profumi alla vaniglia, Vanille West Indies è un prodigio di equilibrata dolcezza. Dal touch cremoso, propone vaniglia unita a caramello e fiore di orchidea. Un grande classico da provare.
20. Profumo alla vaniglia erboristeria: Eterea Over The Fragrances First Vanilla Of The Day
Un delizioso profumo vanigliato e unisex che avvolge come un abbraccio. Oltre all'assoluta di vaniglia il suo jus propone caffè e caramello per un feeling corposo.
21. Profumo alla vaniglia chic: Reminiscence Macaron d'Amour
Come il "ricordo del primo amore" questo profumo a base di vaniglia, mandorla e fiori d'arancio è romantico e chic. Una riedizione tornata recentemente sul mercato italiano per la gioia di tutte e tutti gli amanti dei profumi dolci ma sofisticati.
22. Mancera profumo vaniglia e cocco: Coco Vanille
Intenso, divertente e spensierato: Mancera Coco Vanille è un must per chi ama le fragranze dolci che lasciano la scia. Cocco e vaniglia si uniscono a pesca, fiori bianchi, ylang ylang e note legnose e muschiate per fare vita a un profumo che sa di estate.
23. Profumo vaniglia esclusivo: Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold
Vaniglia, legni ambrati, muschio e note speziate per una fragranza sofisticata dalla rassicurante scia vanigliata. Il profumo alla vaniglia perfetto per chi ama le fragranze delicate e armoniche.
24. Profumo alla vaniglia Victoria's Secret Bare Vanilla
Bare Vanilla è un'acqua profumata amatissima. Best seller del marchio americano, è caratterizzata da note di panna montata, vaniglia e legno di cashmere. Ottima come base per tutte le fragranze alla vaniglia!
Nuovi profumi 2026: tutte le fragranze novità di nicchia e designer da provare subito
Avete voglia di innamorarvi di una nuova fragranza? Lasciatevi conquistare dai nuovi profumi 2026. Una raccolta delle migliori novità di stagione in fatto di profumi di nicchia, designer e budget friendly.
I nuovi profumi 2026 per tutte e tutti
Immergetevi insieme a noi nel fantastico mondo dei nuovi profumi 2026: un'eclettica alternanza tra profumi di ricerca e novità glam in grado di soddisfare le esigenze di tutte e tutti indipendentemente dal budget.
Tra le note più interessanti del momento spiccano senza dubbio la vaniglia, il legno di sandalo e gli accordi fruttati, vera sorpresa in grado di rendere questo inizio d'anno davvero juicy.
Continuate a leggere questo articolo per scegliere la vostra nuova fragranza del cuore per un 2026 davvero fragrante.
>>>>>>>> LEGGI ANCHE: 12 nuovi profumi alla vaniglia da sogno, dolci e seducenti <<<<<<<<
1. Nuovi profumi 2026: Narciso Rodriguez Pure Musc Blanc eau de parum intense
Intenso e cremoso, questo nuovo profumo irradia purezza grazie a un sapiente mix di aldeidi, bergamotto, gelsomino e fiori bianchi avvolti da muschio candido, legno di cedro e vaniglia. Una nuova intensità di purezza in vendita esclusiva da Sephora Italia dal 5 gennaio 2026 e in tutte le profumerie dal 29 gennaio 2026.
2. The House of Oud Pure Diamond
Che profumo hanno i diamanti più puri e cristallini? Ce lo svela il marchio italiano di ricerca con una creazione infusa di luce. Per la prima volta in un flacone trasparente - con cristalli floating all'interno - la fragranza apre con pepe rosa, bergamotto e incenso per poi confluire in un cuore sontuoso di rosa, giacinto, noce moscata e cannella. A chiudere la composizione, Sacrosantol® molecola di sintesi che esalta il legno di sandalo, ambra grigia e muschio bianco.
3. Jovoy Ha Long Bay
Un sofisticato profumo unisex che ci trasporta in Vietnam con mango succoso accostato a note di cuoio e patchouli, nota must del marchio francese. La scelta giusta per chi ama le fragranze di classe.
4. Louis Vuitton Fantasmagory
Un nuovo estratto di profumo nato dall'incontro tra Jacques Cavallier Belletrud e Frank Gehry. In questa creazione la vaniglia viene sublimata nella sua multisfaccettata interezza con un'infusione di fiore e baccello. Tra le altre note anche zenzero e mandorla amara per una fragranza d'eccezione che farà sognare gli amanti delle fragranze più raffinate.
5. Nuovi profumi 2026: L'Entropiste Ensang Noir
Una rosa rosso sangue ipnotica, dall'effetto vampy, avvolta da incenso, inchiostro e note resinose. La scelta giusta per le persone alla ricerca di un nuovo profumo davvero originale, davvero intenso e, soprattutto, davvero di qualità.
6. Pixi Beauty PixiFig, PixiRose & PixiMimosa
Tre nuove fragranze budget friendly in pack compatto da borsetta. Fico, rosa e mimosa sono protagonisti delle prime tre creazioni del marchio londinese che, anche in questa nuova avventura, punta tutto su eleganza e fascino raffinato in perfetto stile brit.
7. Teo Cabanel Bonsoir Teo
Proposto come "audace, elegante e totalmente inaspettato", questo nuovo profumo 2026 conquista con note di cacao, rum, cuoio, iris e ambra. L'ispirazione? Le serata a casa tra amici, ad ascoltare buona musica e bere qualcosa insieme vivendo "il momento". Un'esclusiva Olfattorio Bar à Parfums.
8. Coquillete Parfum Portrait of a Witch, Underdog & Solo Amber
Il marchio di italiano propone tre interessanti novità: Portrait of a Witch, ispirato a Vali Myers, "la strega di Positano", e dedicato alle persone che rifiutano gli schemi e vivono la vita secondo le proprie regole, Underdog - creato da Rosa Vaia insieme a Luigi Marigliano, giovane talento emerso dal contest di Coquillete Parfum - una fragranza che celebra "chi non si è arreso e ha trasformato le cadute in trampolini" e Solo Amber, che svela un'ambra audace e complessa in tutta la sua autenticità.
9. Nuovi profumi 2026: Matilda Morri Beauty Eau De Divorce & Sabba
Il marchio Matilda Morri Beauty inaugura l'inverno con due nuove fragranze dall'animo dark-chic. La prima, Eau De Divorce, celebra il cambiamento con note pulite abbracciate da sale, note ambrate e vaniglia, mentre la seconda, Sabba, parla di riti magici e misticismo con note distintive di caffè, fiori vibranti, oud, incenso, patchouli e vetiver. In vendita esclusiva profumerie Naïma, su ditano.com e sul sito ufficiale del brand.
10. Jeroboam Your Oudhness
Il primo flacone interamente vestito d'oro di Jeroboam custodisce un nuovo esclusivo jus a base di oud vietnamita e gaharu buaya, prezioso legno raccolto a mano sulle spiagge del Borneo, in Indonesia. L'effetto? Un estratto di profumo profondo che lascia "un’impronta indimenticabile".
11. Rocco Barocco Pompei Eterna
Nato dall’emozione di una sfilata messa in scena da Roccobarocco nell’anfiteatro di Pompei, questo nuovo profumo femminile racchiude in boccetta il calore del sole mediterraneo, il sussurro del vento tra le rovine e l’eco "di una bellezza eterna".
12. New Notes Magico Safrano
Zafferano e legni sacri si uniscono per dare vita a una fragranza "al tempo stesso confortante e misteriosa". Come sempre, quando si tratta dei profumi del marchio New Notes, l'ingrediente segreto della creazione è la pelle di chi li indossa, per un risultato totalmente personale e sorprendente.
13. BDK Vanilla Caviar
La nota più amata della profumeria, la vaniglia, viene lavorata con maestria insieme a ribes nero, note erbacee, fava di cacao e cisto labdano per dare vita a una fragranza distintiva ricca di contrasti, in bilico tra luci e ombre. Da Olfattorio Bar à Parfum
14. Philly & Phill Velvet in Vegas
Proposto come "una lettera d’amore olfattiva a un luogo dove le emozioni corrono libere e le decisioni si prendono senza un piano o una bussola", questo nuovo profumo coniuga frutti succosi e note floreali, pelle, muschio e vaniglia. Da Olfattorio Bar à Parfum.
15. Nuovi profumi 2026: Sol De Janeiro nuova collezione Rosa Charmosa 91
Rosa brasiliana, frutto della passione e "note caramellate" vivono in questa nuova linea profumata dedicata alle persone che amano indossare fragranze spensierate e luminose. Questa nuova uscita - che si preannuncia una hit - include un profumo per corpo e capelli e una crema idratante dalla texture fresca e setosa.
16. Onitsuka Tiger Wearing Quiet Radiance: la prima collezione di profumi
Messa a punto da Mark Buxton, profumiere di fama mondiale e creatore visionario, la prima collezione di fragranze del marchio giapponese include quattro interessanti profumi. Onitsuka Tiger One, Onitsuka Tiger Two, Onitsuka Tiger Three e Onitsuka Tiger Four sono stati pensati per incarnare l'estetica del contrasto del brand e pensata per evocare "un senso di quiete che permette di riconnettersi con l'essenza, emanando al contempo un'intensa luminosità".
17. Vertus Rouge Rebel
Creata per "incarnare l’audacia, la passione e l’individualità", questa nuova fragranza apre con lampone, mela e ciliegia per poi sfociare in un cuore di frutto della passione, patchouli e cannella. Nel fondo troviamo poi vaniglia, incenso, ambra e cuoio per un feeling seducente. Da Olfattorio Bar à Parfum.
Oroscopo profumi 2026: le migliori fragranze per ogni segno zodiacale
E' arrivato il momento di affidarsi agli astri nella scelta della fragranza perfetta segno per segno con il nostro consueto oroscopo profumi 2026.
Oroscopo profumi 2026: le migliori fragranze segno per segno
Giocare con i segni zodiacali, le note olfattive che li rappresentano e le migliori fragranze di stagione è sempre un'attività tanto esaltante quanto utile. Astrologia e profumi parlano infatti di emozione e sfumature, proprio quelle che vogliamo mettere in risalto con questo "oroscopo profumato 2026" creato con cura per le persone che amano l'astrologia ma anche per quelle che, scettiche, sbirciano l'oroscopo semplicemente perché "non si sa mai".
Se avete dunque voglia di inaugurare l'anno nuovo con un profumo novità che vi rappresenti davvero, affidatevi alla nostra selezione delle migliori fragranze segno per segno.
1. Il profumo perfetto per il segno dell'Ariete: Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum Intense
Nocciolo, caprifoglio, olivo, tulipano e gladiolo sono le note collegate al segno zodiacale dell'Ariete.
Le persone nate sotto questo segno sono impulsive e competitive, ma anche ricche di vitalità ed energie. A caratterizzarle, inoltre è un grande spirito di iniziativa.
Il profumo giusto per loro? Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum Intense, un gourmand intrigante che conquista con note di nocciola, fiori d'arancio e vaniglia del Madagascar.
2. Oroscopo profumi 2026: Il profumo imperdibile per le persone nate sotto il segno del Toro è Rabanne Million Gold For Her Pure Jasmine
Le note olfattive ideali per "vestire" la personalità forte del Toro sono gelsomino, lillà, mirto, giglio, rosa e verbena. Possessivo, amante della buona tavola e della sicurezza, il Toro cerca il comfort e ha "un buon rapporto con i soldi".
Il profumo ideale per questo segno è Million Gold For Her Pure Jasmine di Rabanne. Una fragranza femminile e intensamente floreale a base di gelsomino dorato, mandarino e ylang ylang.
3. La fragranza ideale per le persone dei Gemelli: Valentino Beauty Born In Roma Uomo Extradose
Rosmarino, gelsomino, melissa, lavanda e lauro sono le note più rappresentative di questo segno naturalmente acuto e bravo "negli affari". Dal carattere "doppio", le persone dei Gemelli tendono a essere narcisiste e volubili.
Il profumo adatto ai Gemelli è Born In Roma Uomo Extradose di Valentino Beauty, un'infusione di vetiver, lavanda e zenzero che colpisce, proprio come il segno cui è consigliato.
4. Oroscopo profumi 2026: il profumo perfetto per il Cancro è Amouage Existence
Existence di Amouage è fragranza d'eccezione che unisce mughetto, incenso e aldeidi insieme a rosa e benzoino per un feeling vitale e ottimista, ed è perfetta per le persone nate sotto il segno del Cancro.
Emotive, sensibili e romantiche, le persone Cancro amano la satira anche se tendono ad essere - a volte - permalose e lunatiche. Le loro note rappresentative sono mughetto, ninfea, giunco e fiore di loto.
5. Profumo di Firenze Maraviglia è il profumo giusto per le persone del Leone
Generose, orgogliose ed eloquenti, le persone del Leone mostrano anche nobiltà d'animo e fiducia in loro stesse. Amanti dei "grandi gesti", tendono a prendere il controllo della situazione.
Le note che più caratterizzano questo segno? Girasole, lavanda, iperico, quercia e arancia. Per questo motivo la loro fragranza ideale è Maraviglia di Profumo di Firenze, una creazione infusa di luce a base di fiori d'arancio, cocco, zenzero e limone uniti ad accordi marini, ambrati e legosi.
6. Il profumo must per le persone nate sotto il segno zodiacale della Vergine è Acqua di Parma Gelsomino a Freddo
Le persone nate sotto il segno della vergine sono metodiche, coscienziose e ben organizzate. In grado di ragionare in maniera lucida, sono molto affidabili ma talvolta tendono alla nevrosi. Le note ideali per questo segno sono indubbiamente bella di giorno, quercia, giglio e gelsomino.
Per questo motivo il profumo per accompagnarle nel 2026 è Gelsomino a Freddo di Acqua di Parma, una fragranza d'eccezione realizzata con un lungo e meticoloso processo che cattura l’essenza del gelsomino nella sua forma più pura.
7. Oroscopo profumi 2026: il profumo perfetto per la Bilancia è Parfums De Marly Delina
Delina di Parfums De Marly è il profumo ideale per interpretare - ed esaltare - il raffinato carattere delle persone della Bilancia. A base di rosa, note fruttate, vaniglia e incenso, rientra appieno nella categoria delle fragranze must per questo segno. Le note che più lo rappresentano sono infatti rosa, bosso, girasole, giglio e giacinto.
I Bilancia vantano ottime capacità relazionali e mostrano uno spiccato spirito di osservazione combinato a rispetto della giustizia e a un pizzico di prepotenza e narcisismo.
8. Il profumo imperdibile per le persone Scorpione è Alien Extraintense di Mugler
Ambizioso, energico e caratterizzato da una forte libido, il segno dello scorpione è anche forte e orgoglioso. Inclini al tradimento e alla trasformazione, gli Scorpione rispondono con armonia alle note olfattive di rododendro, tuberosa, crisantemo, biancospino e orchidea.
Il profumo top per questo segno è Mugler Alien Extraintense, una fragranza carnale e vibrante a base di vaniglia, gelsomino, legno di cashmeran e, naturalmente, tuberosa.
9. Il profumo del segno del Sagittario? E' Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rossa
Viaggiatrici e appassionate, le persone nate sotto il segno del Sagittario amano esplorare e sono molto eloquenti. Vivono in maniera appassionata e a volte tendono ad essere vittime degli eventi e della realtà.
Le note che parlano di loro sono pino, noce moscata, garofano e rosa rossa. Per questo motivo la fragranza giusta per loro è Aqua Allegoria Rosa Rossa di Guerlain, un piacevole blend di rosa, ribes nero, litchi e legno di sandalo.
10. Il profumo ideale per le persone nate sotto il segno del Capricorno è Viole Nere di Meo Fusciuni
Il segno del Capricorno è ostinato, zelante e di successo. Il loro carattere li porta, a volte, a distaccarsi e sacrificarsi. Spesso cinici o algidi, sono generalmente persone di potere. Le note olfattive che parlano di questo segno sono cicuta, viola del pensiero, amaranto, belladonna e mirra.
Per questo motivo la fragranza ideale le persone del Capricorno è Viole Nere di Meo Fusciuni, un profumo intenso e misterioso che interpreta con struggimento la classica nota della violetta di Parma.
11. Oroscopo profumi 2026, la fragranza per il segno zodiacale dell'Acquario è Royal Orchid di Theodoros Kalotinis
Idealiste, anticonformiste e molto legate ad amicizia e giustizia, le persone dell'Acquario sono spesso geniali. Le note perfette per loro sono geranio, orchidea, rosmarino, mirra, incenso ed edera.
Il profumo a loro consigliato è sofisticato e seducente: Theodoros Kalotinis Royal Orchid, una fragranza a base di mirtillo rosso, orchidea imperiale, oud e patchouli.
12. Il profumo del segno zodiacale dei Pesci? Monotheme Wisteria
Caritatevoli, compassionevoli ed empatiche, le persone nate sotto il segno dei Pesci sono anche romantiche, sensibili e naturalmente entusiaste. Un po' tendenti alla menzogna sono affini alle note olfattive di fieno, alghe, trifoglio e glicine.
In ragione di questo il profumo perfetto per loro è Wisteria di Monotheme, una fragranza a base di glicine con note di muschio, litchi, fiori bianchi e ambra.
Credits Ph: Getty Images
