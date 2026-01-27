Lo scorso 19 gennaio 2026 Valentino Garavani ha lasciato questa terra. A non averci lasciati è sicuramente la sua eleganza la maestosità delle sue creazioni couture. Non solo moda ma anche fragranze, segno invisibile di fascino e raffinatezza tutta italiana. Ma quali sono i profumi Valentino che hanno fatto la storia? Ecco i più iconici, per ricordare l'ultimo imperatore della moda come merita: con fragrante bellezza.

1. Valentino di Valentino: il primo profumo del 1978

Un pezzo d'epoca che ha inaugurato la meravigliosa avventura della Maison Valentino nel mondo delle fragranze. Un floreale verde distintivo caratterizzato da una ricca piramide olfattiva infusa di pesca e agrumi, note verdi e fiori croccanti come mughetto, gelsomino e giacinti insieme a ciclamino e rosa. A sorreggere la creazione, un fondo classico di zibetto, muschi e legni. Forse vostra nonna lo conserva ancora da qualche parte: andate a cercarlo.

2. Vendetta di Valentino, un'icona di seduzione del 1991

Opulenza e seduzione per un profumo amatissimo negli anni '90 e oggi ancora sognato - e ricercato - da collezionisti e appassionati. Vendetta - un profumo intensamente femminile accompagnato da una controparte maschile abbinata - veste donne eleganti e decise che mettono sé stesse al primo posto. Anche in questo caso troviamo note verdi e floreali, enfatizzate al massimo da resine, come ambra e benzoino, vaniglia, patchouli e fave di tonka.

3. Valentina di Valentino, il profumo giocoso del 2011

Un piglio più young senza dimenticare lusso e anima couture invece per Valentina, fragranza lanciata nel 2011 messa a punto da due mostri sacri della profumeria: Alberto Morillas e Olivier Cresp. In questo caso la fragranza si fa più giocosa, e flirty pur mantenendo uno spirito sofisticato. Tra le sue note olfattive troviamo infatti prezioso tartufo, fragola e uno splendido mix di fiori bianchi narcotici accompagnati da ambra, vaniglia e legno di cedro. Ancora oggi amatissimo, questo profumo è stato declinato in molte varianti di successo. La nostra preferita? Valentina Pink, del 2015, con frutti di bosco e praline racchiusi in un flacone scultura totalmente fucsia.

4. Valentino Born in Roma: un nuovo capitolo olfattivo dal 2019

Il primo profumo della fortunata serie Born in Roma nasce nel 2019 per celebrare la città del cuore di Valentino, quella che lo stilista ha scelto come casa e inesauribile fonte di ispirazione ed eleganza. Una vera e propria celebrazione della cultura romana dal piglio squisitamente contemporaneo. Il capostipite è un profumo decisamente femminile che brilla grazie a note fruttata e agrumate accompagnate da fiori bianchi e tè al gelsomino, senza dimenticare vaniglia e avvolgente cashmeran.

La reinterpretazione artistica 2026 di Born in Roma

A sottolineare il successo di questo profumo, a gennaio 2026 la Maison svela un’iniziativa creativa che riunisce sette visionari artisti digitali, ciascuno invitato a raccontare le iconiche boccette di Born in Roma Donna e Uomo attraverso il proprio linguaggio visivo. Gli artisti coinvolti sono Infiniteyay, Daily Splice, Xeocho, Chrissie Abbott, Andrew Knives, Maria Ines Gul e Simon Bailly.

5. Valentino Voce Viva, il profumo icona del 2020

Voce Viva è una delle creazioni più recenti di Maison Valentino. Dal suo debutto nel 2020 traduce in profumo la voce di una donna: un gesto personale autentico e potente. Il volto scelto per rappresentarne lo spirito è Lady Gaga, icona di stile e libertà che attraverso la voce conquista con la sua forza interiore. Le note che lo compongono sono brillanti come la sua testimonial: agrumi e zenzero in apertura, fiori bianchi nel cuore e vaniglia, muschi e sandalo nel fondo.

6. Anatomy of Dreams: l’haute couture olfattiva di Valentino in una collezione esclusiva del 2024

Nel 2024 la Maison ci offre per la prima volta una collezione di fragranze esclusive, disponibile in canali di lusso selezionati. Una vera e propria trasposizione olfattiva dei sogni dello stilista e della sua casa di moda affermatasi nel cuore di Roma per conquistare il mondo. Composta da sette fragranze, la linea vanta flaconi di design che richiamano l'estetica corsé delle creazioni couture.

Ecco la lista completa dei profumi Anatomy of Dreams:

Valentino Anatomy Of Dreams Sogno In Rosso

Valentino Anatomy Of Dreams Punk Romantic

Valentino Anatomy Of Dreams Notte D'Oro

Valentino Anatomy Of Dreams L'innocence De L'Air

Valentino Anatomy Of Dreams Private Talk

Valentino Anatomy Of Dreams Behind The Seen

Valentino Anatomy Of Dreams Amour Sans Détour

Sogno in Rosso, la fragranza dei sogni

Creato dal genio della profumeria Fabrice Pellegrin, Sogno in Rosso è senza dubbio uno dei profumi più desiderati della linea Anatomy of Dreams. A renderlo unico, un originale accordo di "schiuma di latte italiana" che ricorda il cappuccino abbinata a una decisa nota di pepe nero. Un profumo candido che si tinge di sensualità per sprigionare il rosso distintivo di Maison Valentino.

7. La novità 2026: Valentino Born in Roma Purple Melancholia

Lanciate proprio nel giorno della scomparsa del Maestro, le fragranze uomo e donna Valentino Born in Roma Purple Melancholia ci offrono "una nuova interpretazione olfattiva che trasforma la malinconia in energia creativa, memoria e connessione emotiva".

Nella versione femminile a essere protagonista è la prugna che, accostata a osmanto e vaniglia vibra di sofisticata dolcezza, mentre in quella maschile troviamo cardamomo e lavanda abbinati a un inaspettato accordo di cocco cremoso e legni ambrati.

Con questo lancio la Maison Valentino inaugura un nuovo capitolo più intimo e introspettivo, per incarnare il concetto vitale di “who is your purple?”, che indica "quella persona speciale" che rende la vita migliore semplicemente con la propria presenza.

Credits Ph: Getty Images & Valentino Beauty Press Office

