I regali di Natale per l'uomo? Scegliete tra i cofanetti e le migliori fragranze con la nostra selezione

Non solo i classici profumi, che restano sempre tra i regali uomo per il Natale più gettonati: oggi lui è sempre più attento alla cura del viso perché vuole sfoggiare una pelle al top.

Ecco perché vi consigliamo di dare un occhio anche ai cofanetti skincare o ai kit per barba che abbiamo selezionato per voi tra le migliori proposte beauty uomo per il Natale 2018.

Pronte a far trovare il regalo più bello sotto l'albero? Sfogliate la gallery e scegliete tra le più belle idee del momento.

Artwork by Elisa Costa