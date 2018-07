Le fragranze estive più originali? Si ispirano ai cocktail e ai drink che ci portano con la mente alle più suggestive spiagge esotiche

L'immagine perfetta della beatitudine? Immaginatevi di trovarvi su una spiaggia tropicale, ammirando un tramonto spettacolare, godendovi un'ottima compagnia, buona musica in sottofondo mentre sorseggiate il vostro cocktail preferito.

Non ci crederete, ma esistono dei profumi che si ispirano proprio ai drink più famosi e ricreano quell'atmosfera da sogno che ci fa sentire come se fossimo in vacanza in un luogo paradisiaco.

È questo il bello dei profumi. Con un semplice accordo sono in grado di farvi viaggiare con la mente verso i vostri luoghi del cuore, proiettandovi in un ricordo del passato o verso ciò che più sognate.

E quando pensiamo alle vacanze pensiamo subito ai cocktail più colorati e profumati.



Sia che sogniate spiagge lontane mentre siete ancora rinchiusi in ufficio, sia che stiate già preparando la valiga per la vacanza più indimenticabile della vostra vita, le fragranze ispirate ai cocktail più buoni vi accompagneranno creando la giusta atmosfera olfattiva.

Siete più tipi da cocktail alla frutta, coloratissimi e dolcissimi, o preferite dei drink dal sapore più secco e rinfrescante, come il gin tonic o il moscow mule? Per chi preferisce i profumi profondi e avvolgenti, non mancano poi gli inebrianti profumi al rum, miscelati con le note più esotiche e ammalianti, come vaniglia e orchidea.

Qualunque sia il vostro drink preferito, abbiamo scelto per voi le migliori fragranze al profumo di cocktail, da scegliere in base ai vostri gusti e al mood delle vostre vacanze.

Profumi di cocktail fruttati

Dolci, dolcissimi, succosi e inebrianti quanto i cocktail alla frutta che ci fanno compagnia nelle serate più calde. Tra caipirinha e pina colada, con note di cocco, ananas, frutti rossi e mela, le note fruttate si mescolano ai fiori ipnotici dei tropici.



Profumi di cocktail alla frutta L'Artisan Parfumeur Batucada  Un omaggio al Brasile e al suo cocktail più famoso, la caipirinha, con un accordo creato da note di cocco, menta e cachaça e un pizzico di note marine salate per ricordarci il profumo dell'oceano.

Zara Peach Margarita e Cherry Sling La nuova collezione di profumi è tutta dedicata ai cocktail fruttati, dalle note dolci e sciroppate, come pesca e ciliegia.

Calé Fragranze d'Autore Tepidarium Un fragranza che evoca il calore del sole sulla pelle, mentre si sorseggia una pina colada a bordo piscina.

Simone Andreoli Don't Ask Me Permission Una puntata del diario olfattivo dedicata alle notti di Rio. Una fragranza calda e sensuale, con note di lime, frutto della passione, zucchero, ylang ylang e cachaça.

Frederic Malle Outrageous Una fragranza frizzante e fruttata ispirata alla samba ballata sulla spiaggia al tramonto, dove la freschezza degli agrumi viene addolcita e resa più zuccherina da un accordo di cocktail all'ananas.

Byredo Pulp Un bouquet succulento e fruttato che ricorda i più dolci cocktail analcolici alla frutta. Con note di mela rossa, bergamotto, fico, tiaré e toffee. Un bouquet succulento e fruttato che ricorda i più dolci cocktail analcolici alla frutta. Con note di mela rossa, bergamotto, fico, tiaré e toffee.



Profumi ispirati ai dry drink

Per chi ama le fragranze fresche, agrumate e rinvigorenti con tocchi di menta e il sapore intenso di gin tonic e vodka. Una sferzata di energia assolutamente unisex.



Profumi ai dry drink Atkinson Mint & Tonic Una fragranza unisex fresca e rinvigorente che reinterpreta il gin tonic con note di menta, lime, zenzero e mandarino.

Juliette has a Gun Moscow Mule Non poteva mancare un omaggio al drink più cool del momento. La ricetta è assolutamente fedele, vodka, ginger beer e lime.

Penhaligon's Juniper Sling Una fragranza che celebra il cocktail più british in assoluto, il London Dry Gin. Il gin deriva dalle bacche di ginepro e qui troviamo tutti i sentori aromatici, con un goccio di brandy reso piccate dal pepe e dal cardamomo.

Atelier Cologne Cédrat Enivrant Se amate la cedrata godetevi questo cocktail agrumato con note di menta e bacche di ginepro, con una nota legnosa di vetiver.

Profumi al rum

Caldi e avvolgenti, i profumi al rum ci portano alla mente le atmosfere caraibiche, dove si mescolano colori, sapori e odori intensi e totalizzanti, che una volta assaporati non dimenticherete mai più.



