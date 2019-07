Vaporizzare sulla pelle. Chiudere gli occhi. Viaggiare con la mente e trovarsi su una spiaggia con il vento e il sale tra i capelli. Ecco il potere dei profumi con note acquatiche, che sanno di mare, di sale, di vento e di sole

I profumi che sanno di mare richiamano i sentori della salsedine, del vento e delle onde che si infrangono sugli scogli, ricreando attraverso l'olfatto l'atmosfera della vacanza, il ricordo di quella passata e il preludio di quella futura.

Per questo motivo le fragranze con note acquatiche sono i profumi per l'estate più sensoriali, da scegliere per vivere in ogni momento la spensieratezza delle giornate sul bagnasciuga.





Dedicato a una giornata in barca a vela intorno alle coste di Paros in Grecia, contiene note marine, note speziate, note di alghe, ambra grigia e cedro.

Omaggia l'isola di Panarea e i suoi profumi inebrianti che sanno di brezza marina, limone e bergamotto, gelsomino e legno di cedro.

Racconta un paesaggio olfattivo nato da un ricordo, dove la brezza marina avvolge un meleto in fiore, mentre in lontananza una torrefazione inebria l'aria del profumo di chicchi tostati.

Racchiude la forza del vento che incontra il mare e ne solleva in aria i sentori acquatici, creando una brezza delicata che porta gioia e libertà.

La voglia di partire alla scoperta dell'ignoto è racchiusa nelle note di brezza marina che si uniscono a quelle della sabbia, per donare la sensazione olfattiva di essere in un paradiso esotico.

L'odore della pelle baciata dal sole, il profumo di sale che resta sul corpo dopo un bagno in una baia nascosta del Mediterraneo: un profumo acquatico e fresco, frizzante e affascinante. Con accordo marino e accordo di legni galleggianti.

Un fresco accordo (con bergamotto, sale marino, alghe e cedro) che evoca i momenti spensierati di vacanza in riva al mare.

Si ispira alla fredda mineralità del mare danese, con menta piperita e legni che si aggrappano alla costa, in un paesaggio olfattivo che prende vita nel flacone ogni volta che viene agitato, con una miscela di olio e acqua.

Un profumo che sa di mare, di sale, di sabbia e di sole, ispirato all'isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie, con note di limone, sale marino, aghi di pino, spruzzi marini, sabbia calda, lavanda e cedro.

La perfetta descrizione olfattiva dell'aria di mare con le sue sfumature frizzanti e pungenti, che sanno di relax e quiete.

Credits ph.: Unsplash