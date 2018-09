Decise o leggere, fresche ed eleganti: 10 fragranze maschili che vi conquisteranno subito

Come per l'abito, anche il profumo gioca un ruolo importante nel definire lo stile di un uomo: si sceglie una fragranza per la composizione olfattiva e per le note che restano sulla pelle, senza dimenticare la particolarità del flacone, per chi ama "esibire" l'ultimo nuovo acquisto.

Siete in cerca di una nuova fragranza? Ne abbiamo selezionate 10 maschili must have (che piacciono anche alle donne).

In questa fragranza aromatico-boschiva la nobiltà del legno di Sandalo della Nuova Caledonia si accompagna alle note cedrate-ambrate e alla Fava tonka per un risultato caldo e sensuale.

Per un uomo che non ama le convenzioni.

Una nuova limited edition che celebra il calcio: la fragranza mescola l’effervescenza di un campo all’aperto con il calore urbano, e sprigiona un’irriducibile freschezza grazie a una reinterpretazione degli ingredienti del classico BOSS BOTTLED.

Per l'uomo che ama il football.

Soffio aromatico che sfuma in un cuore fiorito dai toni legnosi, per poi sbocciare su un fondo di note soavi e muschiate, questa fragranza vi porta dritti nel cuore della Provenza, un bouquet caldo e avvolgente che incarna l’anima di questa regione e che vi fa immergere in un’atmosfera bucolica e senza tempo.

Per un uomo che ama viaggiare.

Ispirato alla città di Londra, il profumo apre con un mix di Bergamotto, Lime, Semi di Angelica, Assoluta foglie di Violetta, Salvia sclarea, Frutti Rossi e Pepe Nero. Il cuore è dolce mentre il fondo è come un fruscio di freschezza floreale che conduce in un giardino nascosto sul tetto.

Per un uomo che ama la natura e le grandi città allo stesso tempo.

Il secco legno di Sandalo affumicato, un Vetiver con muschio e un Patchouli tiepido e cremoso sono usati per creare una fragranza boisé moderna.

Per quelli che sanno, come suggeriscono da Penhaligon's.

Caratterizzata da note dal potere ipnotico e inebriante come quelle di Tuberosa e di Vaniglia, esaltate dal Benzoino, questo extrait de parfum dalla forte personalità unisce note più frizzanti come Bergamotto, Limone, Rosmarino e Basilico a quelle più muschiate del fondo.

Per l'uomo che ama l'avventura.



La fragranza si apre con frizzanti note agrumate combinate sapientemente con avvolgenti nuances verdi. Nelle note di cuore, delicate sfumature floreali creano una sinfonia di profumi mentre il fondo è suggellato dall’intensità di calde note legnose e muschiate.

Per chi ama il mare.

Su una base muschiata e smokey, diffusa da Patchouli e Betulla, fresche e piccanti spezie incontrano l'energia degli agrumi. Limone e Bergamotto si miscelano a inaspettati Mela e Ananas, in un succoso e colorato duo.

Per l'uomo elegante che sa osare.



Il cuore di Radikal è la quintessenza del fiore di Loto, mentre la Fresia rosa, originaria delle coste del Capo di Buona Speranza, è unita allo Zafferano più pregiato, in grado di infondere un tocco leggermente speziato.



Per l'uomo esotico.

Tutta la purezza e la potenza dell’olio essenziale estratto dal Legno tropicale, sacro per gli sciamani Inca, si uniscono alla freschezza di una nota di Mentuccia. Filtrato a mano, goccia a goccia, questo profumo ha un fascino vagamente retrò.

Per l'uomo vintage.

Artwork by Elisa Costa