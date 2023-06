Profumi ispirati ai giardini: le novità dell'estate 2023 e i bestseller. Scoprite le migliori fragranze che raccolgono note di fiori, frutti e ortaggi

L’estate è la stagione dei profumi per eccellenza. L’aria aperta, il mare, la montagna, il verde, le camminate nei boschi, tutto ci ricorda quanto sia bella e profumata la natura che ci circonda e quanto sia importante preservarla, ricordarla, tramandarla. È anche questo il compito dei maestri profumieri. Lasciarsi ispirare da una pianta, da un fiore o da un frutto, da una nota incontrata per caso in un giardino e costruirci intorno una storia, sintesi di un momento magico. Viaggiare nel mondo dei profumi è spesso immergersi in una melodia di note profumate come solo i giardini sanno essere. Scoprite con noi i migliori profumi ispirati ai giardini estivi.

Profumi ispirati ai giardini: la Collezione “I Giardini Medicei” di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

La storica Maison fiorentina ha messo a punto una collezione di quattro Eau de Parfum – L’Iris, Bizzarria, Gelsomino, Magnolia. Questi profumi, che abbiamo scoperto in anteprima per voi, nascono da un lavoro filologico di ricostruzione attraverso il quale Gian Luca Perris, CEO e maître parfumeur, è riuscito a risalire alle origini di alcune varietà specifiche di fiori e piante le cui radici sono indissolubilmente legate alla storia di Firenze e della famiglia Medici. Nello specifico parliamo dei giardini medicei, da cui prende nome la collezione stessa. «I giardini sono il punto di partenza di tutte le nostre scoperte - afferma Perris - o meglio della riscoperta di alcune delle più rare specie botaniche dell’epoca».

La storia di Bizzarria

Molto particolare è la storia di una delle nuove quattro proposte, Bizzarria, una rarissima chimera periclinale naturale di arancia amara, cedro e limone. (Ricordiamo che, ai tempi, gli agrumi erano coltivati su una base puramente estetica). I Medici furono anche i primi a far crescere limoni, arance e bergamotti in conca: grandi vasi di terracotta che divennero poi archetipi dell'arte di vivere toscana. Coltivata nelle serre, Bizzarria viene notata per la prima volta nel 1644 e poi, una quarantina di anni fa, viene riscoperta tra le curiosità botaniche di Villa Medicea di Castello. L'architettura olfattiva di Bizzarria Eau de Parfum affascina immediatamente grazie al pepe timur e alla dolcezza ambigua e inconfondibile del neroli. Prosegue raccontando le sue incredibili qualità politropiche con le note di cuore di assoluta di fiori d'arancio, davana e zenzero. Alla base, legno di cedro e muschio: proprietà avvolgenti, che dilatano l'impressione di bellezza oltre la superficie abbagliante e la portano in profondità.

Profumi ispirati ai giardini: Les Jardins Français di Officine Buly

In una scuola di botanica in Svizzera, attiva nel diciannovesimo secolo, sono state rinvenute centinaia di semi di vario tipo, accuratamente sigillati e catalogati nelle loro scatolette. Da questo prezioso tesoro è partita l’idea, quella di ridare vita ai semi antichi e trarne ispirazione per concepire una nuova magia olfattiva. Nasce così la nuova raccolta di profumi di Officine Buly, «Les Jardins Français», che risveglia una tavolozza di profumi singolari, ispirati al mondo dei vegetali commestibili. Un elemento, questo, che rende davvero unica questa collezione. Tutto sembra avvolto dalla rugiada del mattino, come in una passeggiata fra orto e frutteto, fra filari di piante nate ai confini del mondo e acclimatate ormai alle nostre latitudini, grazie al lavoro di monaci pazienti che coltivano e raccolgono, collezionano e studiano con la sapienza di guaritori eruditi. Come il raccolto di un giardino universale, in viali appena rastrellati e ornati di fiori rari, questo tripudio di ortaggi familiari ed erbe umili compone bouquet deliziosi, aromatici e solari che rapiscono i sensi e il cuore.

Dagli ortaggi ai profumi

«Il giardinaggio è un’attività che trasporta fuori dal tempo e risveglia i sensi. Mentre lavori, sopra di te si alternano pioggia, vento e sole. Gli odori sorprendono, si incontrano e si mescolano. Stupefacenti questi vegetali. Ne conosciamo il gusto, ma dimentichiamo che hanno anche dei sentori. Il profumo delle foglie e degli steli che impregna le mani quando li raccogli o li tagli. E se fossero proprio gli ortaggi, i grandi negletti della profumeria?», dice Victoire de Taillac, Fondatrice dell’Officine. Di tutta la collezione, segnaliamo la fragranza che ci ha colpito di più. Si chiama Carotte d’Afghanistan e Patate Douce des Caraibes e rappresenta l’unione tra il calore dolce della carote e gli accenti rotondi e speziati della patata dolce. Questo profumo fresco di radici appena estratte dalla terra è, poi, riscaldato dalle note legnose e golose del vetiver.

A Fleur de Pêche di L’Artisan Parfumeur: dai giardini alla pesca

Questo Eau de Parfum, che rappresenta un incontro non convenzionale tra un accordo di Cipro e la Pesca decisa firmato da Antoine Maisondieu, rende omaggio al giardino del profumiere Jean Laporte. In questo giardino si ergevano circa venti padiglioni – incluso quello dedicato alle note fruttate – che rivelavano il mondo di piante aromatiche e i loro oli essenziali. Laporte possedeva inoltre un grande frutteto dove i peschi crescevano insieme ad altri alberi da frutto.

Una fragranza inaspettata

Restando fuori dalla strada battuta, Maisondieu ha accolto la sfida di lavorare con la Pesca, masterizzando l'arte di trasformarla in un frutto prezioso per la profumeria di nicchia. A questo antico accordo di profumeria ha avuto l'idea di aggiungere una sfaccettatura salata in modo da enfatizzare una sensazione succosa. L'Eau de Parfum A Fleur de Pêche è in grado di sorprendere con una fragranza che è sia inaspettata che sapiente. A conferma del fatto che la Pesca possa essere sia annusata che assaporata, possedendo quindi un profumo e anche un sapore.

Profumi ispirati ai giardini: Highgrove Bouquet di PENHALIGON’S

Questa fragranza è ispirata e creata in parte con Sua Altezza Reale Re Carlo ed è un tributo alle magnifiche e profumate estati trascorse presso Highgrove Gardens, la casa di Re Carlo e della consorte Camilla. L’estate è il periodo in cui il profumo della fioritura del tiglio argentato riempie l’aria. Highgrove Gardens è decorato con questi alberi eleganti e decidui. Con le loro foglie argentee a forma di cuore, screziati con piccoli spruzzi gialli di fiori, profumano delicatamente l’aria; non solo all’esterno, nei giardini – ma anche all’interno della Casa!

Il profumo del sole terreno

Piantati vicino a Highgrove Gardens, quando le giornate sono calde e le finestre aperte, le stanze sono piene di ciò che può solo essere descritto come il profumo del sole terreno. L’Eau de Parfum Highgrove Bouquet è un’esplosione frizzante e sicura di calda energia che apre le danze con lavanda vibrante e geranio. Quando compaiono note floreali e cipriate, sembra che un velo di delicati fiori gialli riempia l’aria, e alla mimosa, la tuberosa apporta durata e profondità, una tempesta solare di ricco piacere. La base rilassante è un mix di eleganza e raffinatezza che deriva dal legno di cedro e giglio.

Anche questo profumo è ispirato ai giardini, quelli di Kérylos a Beaulieu-sur-Mer, frutto di una collaborazione tra l’archeologo Théodore Reinach e l’architetto Emmanuel Pontremoli. L’ispirazione – un’estetica naturale e luminosa – si unisce all’eleganza minimalista di un accordo di Fico Secco e Legno di Sicomoro portata dalla freschezza vegetale di un giardino ombreggiato.

Un bouquet floreale, con tutti i fiori più famosi dell’India. L'ispirazione? Gli effluvi di un antico giardino indiano, nel culmine della primavera: un mondo di gioventù, freschezza e sogno. Il profumo apre con una solare base di Vaniglia, Ambra e Leather che porta a una sinfonia di note floreali, capitanate dall’affascinante nota del Gelsomino Sambac, della Magnolia Champak, della Tuberosa e quella insolita della Lonicera Cinese.

Credit ph: courtesy of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Si tratta di un'opera d'arte esperienziale commissionata dalla Maison all'artista Felice Limosani. Blooming in Paradise è un'installazione concepita come un ambiente paradisiaco in costante fioritura da attraversare con i propri sensi.