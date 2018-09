Create un "guardaroba" delle fragranze con alcune proposte selezionate per voi appassionate di profumi



A seconda del mood, della stagione o dell'evento: la scelta del profumo segue le nostre emozioni e sensazioni ma anche il periodo dell'anno. Così in estate preferiamo le fragranze agrumate e fresche che, in autunno e in inverno, sono sostituite da profumi più dolci o vanigliati.

Non c'è, tuttavia, un unico criterio per selezionare la fragranza che fa per noi e, ça va sans dire, una sola non basta di certo a soddisfare tutte le nostre esigenze. Ecco perché, proprio come gli abiti che cambiamo ogni giorno e che scegliamo sulla base di più fattori, anche i profumi meritano il loro "guardaroba".

Abbiamo selezionato per voi alcune proposte must che non possono mancare sulla vostra vanity table.