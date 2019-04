Siamo state per voi a Esxence 2019, per scoprire tutte le migliori novità dal mondo della profumeria artistica

Come ormai da qualche anno a questa parte, Milano diventa la capitale mondiale della profumeria grazie a Esxence, la kermesse internazionale che riunisce nella città meneghina tutti i protagonisti della profumeria artistica, dando vita a una vera e propria Milan Fragrance Week.

Siamo andate alla ricerca per voi delle novità più interessanti da scoprire nel 2019 e abbiamo raccolto degli insight direttamente dai protagonisti, sul panorama della profumeria di nicchia e su progetti di vera eccellenza che uniscono cultura, ricerca, concept e materie prime.

Sfogliate la gallery per scoprire cosa ci è piaciuto di più da questa edizione di Esxence.

Esxence 2019: le novità e i marchi più interessanti Hyde di Hiram Green è tra i finalisti dei The Art and Olfaction Awards 2019.



Il maitre parfumeur Lucien Ferrero lancia una sua collezione di fragranze, sul fil rouge dell'amore. Inconfondibile raffinatezza e grande eleganza nelle composizioni.



Essence Rare è una riorchestrazione preziosa ed elegantissima a opera di Jean-Claude Ellena per Houbigant, un classico contemporaneo della profumeria francese di eccellenza.





Rose de Mai e Jasmin de Pays sono i due capitoli della collezione dedicata a Grasse, firmata da Perris Monte Carlo e Jean-Claude Ellena.

Arancia di Sicilia, creato da Gian Luca Perris, va ad arricchire la collezione di fragranze dedicata alle materie prime italiane.



La collezione di profumi di Masque Milano, a Esxence 2019 sono state presentate Kintsugi (uno chypre contemporaneo) e Love Kills (una rosa che racconta l'evoluzione dell'amore), le gemme della manifestazione.



Le materie prime che compongono i profumi di Masque Milano.



La bellissima Gardenia di Isabey e l'ultima, affascinante, new entry, Tendre Nuit.



L'ultima collezione di fragranze Jacques Fath, create da Cecile Zarokian e Luca Maffei.





Ormonde Jayne lancia una nuova collezione di fragranze basate su interessanti e inaspettati remix dei cult della collezione classica.



La collezione di extrait de parfum creata da Luca Maffei per Olibère Paris, ispirati a personaggi femminili iconici.



Sempre per Olibère Paris una collezione dedicata ai giardini ispirati ancora una volta a personaggi femminili.





Un'altra opera d'arte per Mendittorosa, Ithaka il primo capitolo di una trilogia dedicata alla poesia.



I profumi di Meo Fusciuni e l'ultima creazione Spirito, ispirata dalle poesie di Emily Dickinson e dedicata alla libertà dell'anima, dalle note aromatiche e boschive.

A Esxence Antonio Alessandria ha presentato una preview del prossimo lancio atteso per settembre, un bellissimo e inaspettato connubio di incenso e sentori gourmand.





Histoires de Parfums celebra l'anniversario del 1969 e dello spirito hippie con la sua omonima fragranza in una nuova veste, la novità è la linea corpo abbinata.



La collezione di fragranze Roos & Roos, eleganti e ben costruite.



L'ultima creazione di Filippo Sorcinelli, Epicentro, è bellissima e sconvolgente allo stesso tempo. Ricrea il momento della scossa di terremoto ed è dedicata al paese di Bolognola, ormai fantasma a causa del sisma del 2016.





Homoelegans lancia un tributo a Freddie Mercury, con una fragranza che incarna lo spirito del glam rock.



Una bella storia di libertà e indipendenza quella di 1,2,3 Stella! di Gabriella Chieffo.



Nishane lancia ben sei nuove fragranze, noi vi segnaliamo Ani, creata da Cecile Zarokian.





Le novità firmate Montale: Oud Dream, Sensual Instinct, e Ristretto Intense Café.



Carthusia presenta la sua Tuberosa, intensa, dolce e dalle note fruttate, di Luca Maffei.



I profumi in olio di Bruno Acampora.





Le fragranze Eau d'Italie. A Esxence hanno lanciato Easy to Love, dedicata al fico.



Nicolaï lancia la sua ultima creazione, Néroli Intense.



Parfums MDCI e il nuovo trio di fragranze, dedicate ai grandi maestri della pittura.





Maitre Parfumeur et Gantier lancia Patchouli 1969, un'altra creazione dedicata alla Summer of Love.



Lo stand di Pierre Guillaume Paris con la sua nuova collezione Helioscents.



Onyrico e il suo omaggio a Leonardo da Vinci.





Simone Andreoli celebra il Mediterraneo, con Zest di Sorrento, Fico Nero di Sardegna e Mandorla di Noto.



Franck Boclet lancia la Ivory Collection, dedicata all'amore.



L'iris secondo Parfums Dusita, ecco Splendiris.





Il nuovo lancio di Coquillete, OlaUna, l'incontro tra nuvole e dune.



Lo stand dell'Osmothèque, l'occasione imperdibile per annusare fragranze ormai scomparse.



In occasione del lancio di Kintsugi e Love Kills, abbiamo chiesto ad Alessandro Brun di Masque Milano di raccontarci qualche curiosità sui nuovi "nasi" di talento emergenti e su come sta evolvendo il mercato della profumeria di nicchia.



"Noi di Masque Milano vogliamo in un certo senso fare per la profumeria quello che alcuni grandi brand del design del made in Italy stanno facendo nel loro campo. Il brand e il design sono assolutamente italiani ma creiamo con nasi globali. Bisogna riconoscere che sul mercato in questo momento la grande maggioranza delle giovani promesse è prevalentemente francese, poi ci sono altri Paesi come gli Stati Uniti che hanno un vivaio di nasi molto interessanti.



Sul discorso dell'evoluzione del mercato, in termini di numeri non può che crescere. Chi inizia a usare dei profumi di nicchia di qualità elevata non può più fare marcia indietro. Abbiamo già visto tutto ciò con il concetto del "bere bene" da ormai vent'anni e questa cosa sta succedendo anche nella nicchia. In questo senso i social media danno una mano, anche se in piccola misura".

Esxence è stata anche scenario del lancio di una collaborazione d'eccezione, quella tra Jean-Claude Ellena e Gian Luca Perris di Perris Monte Carlo.

Dopo il primo incontro che ha dato vita a una riedizione di Essence Rare di Houbigant, Gian Luca Perris ha deciso di omaggiare l'arte profumiera di Grasse. Nasce così la collezione Les Parfums de Grasse e abbiamo chiesto a Gian Luca Perris di raccontarci qualcosa in più su questa collaborazione.

"Io e Jean-Claude ci conosciamo da un po' e l'anno scorso Grasse è stata insignita dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità per il mondo del profumo, sia per la coltivazione delle materie prime, per i metodi di estrazione e per i grandi nasi che Grasse ci ha dato durante gli anni.

Ho pensato che Jean-Claude Ellena impersonasse appieno tutti e tre gli aspetti, grazie al suo stretto rapporto con quel territorio. Lui già da bambino andava a raccogliere i gelsomini insieme alla nonna per mandarli nelle fabbriche di estrazione, dove ha affinato le sue conoscenze sulle materie prime. Per me è il più grande maestro dei nostri tempi, quindi gli ho chiesto di realizzare questa linea speciale dedicata alle materie prime di Grasse. Abbiamo iniziato con la Rose de Mai e il Jasmin de Pays che sono i fiori più iconici e in futuro c'è la volontà di costruire un percorso che parli di Grasse e del mondo del profumo".

Avete ancora voglia di novità? Ecco altri nuovi profumi di nicchia da provare nel 2019, tutti da scoprire.

Novità 2019 profumi di nicchia Ex Nihilo Lust in Paradise



Maison Françis Kurkdjian Gentle Fluidity



Xerjogg Uden Overdose





Xerjoff Shooting Stars Amber Gold & Rose Gold



Maison Tonatto Estratto di Profumo collection



Serge Lutens L'Eau d'Armoise





Laboratorio Olfattivo Nerosa



Credits Ph.: Francesca Merlo