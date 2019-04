Una chiesa sconsacrata a Londra, un orologio che scandisce il tempo: il nostro racconto alla scoperta di Flowerbomb Midnight di Viktor & Rolf

La primavera londinese ci accoglie pungente per celebrare Flowerbomb Midnight di Viktor & Rolf, la declinazione più dark dell'iconico profumo del duo di designer olandesi.

Abbiamo seguito la nostra Catherine Poulain protagonista di un pomeriggio all'insegna dei preparativi in vista del party speciale di lancio.

Nella suite targata Viktor & Rolf, la scelta degli abiti dal taglio originale e riconoscibile. Dopo alcune prove ha vinto una splendida jumpsuit bianca dal taglio maschile, rigorosa nelle linee e al tempo stesso giocosa come è nelle corde degli stilisti.

Raggiungiamo la location del party e già abbiamo sentore che sarà una serata speciale: The Welsh Chapel nel cuore della city è una chiesa sconsacrata trasformata per l'occasione in un luogo di scoperta del profumo.

La fragranza Flowerbomb Midnight di Viktor & Rolf dichiara subito le sue intenzioni dalla forma: una granata intagliata a diamante di colore nero.

L'essenza deflagra in tutte le sue declinazioni trasformative: il ticchettio dell'orologio che ci ha accompagnato alla scoperta di Flowerbomb Midnight al party ci ha fatto assaporare ogni aspetto del profumo creando l'attesa giusta.

Il nero laccato del sigillo di Viktor & Rolf, rievocato nei fiori neri che addobbavano le balconate panoramiche di The Welsh Chapel, ha evocato continuità con la tradizione stessa di Flowerbomb mentre le stanze a tema ci hanno fatto immergere nel fluttuante mondo olfattivo e hanno consacrato lo svelamento del mistero del nuovo bouquet.

Il jus caratteristico di Flowerbomb nella versione Midnight è arricchito da ribes nero e melograno.

Le note centrali si schiudono come un segreto raccontato di notte al sentore di gelsomino (che fiorisce all'imbrunire) e che si riaccende di scintille luminose grazie alla peonia aggiunta in coda.

Vaniglia e muschio bianco terminano la sinfonia di note consentendo a chi lo indossa di emanare una scia che incuriosisce e cattura come il volo danzante di una farfalla dalle ali scure.





La nostra Catherine Poulain incarna perfettamente i codici di Flowerbomb Midnight. Presente, eterea e allo stesso tempo simbolo di forza misteriosa e affascinante.



Credits photo: Manuel Bifari