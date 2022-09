La regina dei fiori è da sempre legata alla storia della Maison, grazie alla passione di Christian Dior per la rosa. Un amore che nasce alle pendici delle scogliere della Normandia, nei pressi del giardino della villa di famiglia Les Rhumbs, ben prima dell'amore del Couturier per la moda e del numero 30 di avenue Montaigne. Una di esse, in particolare, risplende di una bellezza unica nonostante l'asprezza dei venti di mare: la rosa delle scogliere, antenata della Rose de Granville che, grazie alla al suo potere di resistenza, è diventato un punto di riferimento unico per la scienza Dior. Dallo stelo al fiore, passando per la gemma e il frutto, la Maison ha, infatti, messo a punto processi di estrazione all'avanguardia nel rispetto della pianta, per catturare i poteri molecolari dei vari organi della Rosa e trasmetterli alla pelle.

La Rose de Granville

Questa preziosa rosa, unica al mondo, richiede tecniche di coltivazione speciali per esprimere al meglio il proprio potenziale. Ecco perché, nel maggio 2021, la Rose de Granville torna alla sua leggendaria terra natia per riaffondare le radici nel proprio terreno d’origine, a soli 20km dalla casa d’infanzia di Christian Dior, nel bacino di Granville: è il nuovo Giardino delle Rose Dior, un vero tempio della biodiversità, interamente dedicato alla crescita di una rosa cosmetica (riservata a uso esclusivo dei prodotti skincare Dior Prestige) che può vantare un patrimonio genetico fuori dal comune: dallo stelo ai petali, rivela una ricchezza fitochimica di oltre 120 molecole.

Un luogo di eccellenza per la natura e la pelle

La coltivazione della Rose de Granville, nata da partnership sostenibili, ha dato vita a un circolo virtuoso senza precedenti: la Rosa preserva l'ambiente e dalla Rosa sono estratti gli ingredienti cosmetici delle formule skincare Dior Prestige attraverso processi che rispettano la pianta. A partire dal 2022, infatti, grazie a una nuova tecnica basata sull'uso di petali freschi provenienti direttamente dal Giardino della Rosa Dior, è possibile concentrare in un nuovo principio attivo tutta la forza rigeneratrice della Rose de Granville, pura e integra. Dopo aver spremuto a freddo i petali nell'unità mobile di estrazione nel cuore del Giardino, il concentrato è sottoposto a onde elettromagnetiche in laboratorio e, successivamente, centrifugato. Grazie a tre passaggi chiave è quindi possibile isolare un estratto contenente 88 molecole del fiore fresco che rappresenta l'essenza del nuovo principio attivo di Dior Prestige La Crème.

La gallery del Giardino delle Rose Dior

Dior Prestige La Crème

Arricchita con Rosapeptide in grado di ricostruire la struttura e le caratteristiche di una pelle più giovane a tutti i livelli, la Crème Haute Réparation segna una nuova frontiera dei trattamenti antietà, così come l'esordio di Dior Prestige nel campo dell'AGE REVERSE, invertendo visibilmente il processo di invecchiamento cutaneo. Nell'immediato, questo soin incrementa l'effetto tensore e la luminosità della pelle (+22% e +30%, secondo una valutazione clinica effettuata da un dermatologo su 32 donne), e rinforza la barriera cutanea (+16%, secondo un test strumentale dopo 6 ore su 30 donne). Chi l'ha provato, ha poi notato una grana della pelle levigata (+52%, test di autovalutazione su 32 donne).

Racchiusa in una formula composta dal 94% di ingredienti di origine naturale, la consistenza fine e vellutata della Crème Haute Réparation è frutto di un processo che consente una fusione ottimale delle varie materie prime per un effetto setoso unico, in perfetta affinità con il pH cutaneo. Profondamente idratata dall'interno, la cute è visibilmente più densa e turgida. Il suo profumo, infine, offre una sensazione di relax. Come la formulazione, infine, anche il design è stato progettato in un'ottica di ecocompatibilità. Il peso del prodotto è diminuito (ricarica compresa), mentre si è privilegiato l'uso di materiali riciclati e tecnicamente riciclabili, con l'83% del packaging completo costituito da vetro e cartone.

Guarda le foto dell'esperienza di Flavia Arditi presso il Giardino delle Rose Dior e la DIOR SPA CHEVAL BLANC PARIS

Credit ph: Dimples Agency for PCD

Credit ph: Dimples Agency for PCD

Credit ph: Dimples Agency for PCD

Credit ph: Dimples Agency for PCD

Credit ph: Dimples Agency for PCD

