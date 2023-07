Abbiamo incontrato Consuelo Perris, Vice President del Gruppo Perris e CEO di Alyssa Ashley, che ci ha raccontato la storia del marchio e il rapporto – profondo – che la lega al mondo della profumeria

Quando parla di fragranze le si illumina lo sguardo. Per una cresciuta «con latte e profumo» non potrebbe essere altrimenti: il mondo delle fragranze ha caratterizzato la sua vita, dall’infanzia alla maturità, prima come passione, poi come lavoro – ma le due cose finiscono spesso per sovrapporsi per cui è difficile tracciare una linea netta tra il ruolo della donna a capo di uno dei più importanti gruppi della profumeria artistica e quello della donna appassionata di fragranze, storia e, in particolare, arte.

Arte, profumi ed emozioni

Anche lo storico brand di cui è CEO, Alyssa Ashley, ha nel DNA un profondo legame con l’arte - Alyssa Ashley nasce nel 1969 dalla mente geniale di Enrico Donati che, oltre a essere un appassionato di profumi, è stato anche il più importante surrealista italiano. Questa vocazione artistica si riflette nell’ approccio originale alle composizioni olfattive: con un passato da psicologa clinica, Consuelo Perris guarda e studia le fragranze «cercando di capire quali emozioni suscitano». Perché i profumi, come le persone, sono pieni di sfaccettature: metterle in evidenza significa avere uno sguardo ogni volta diverso sulla propria personalità dando vita a quella che la Vice Presidente definisce «una continua sperimentazione fra odori ed emozioni». Parlando del suo ruolo, è proprio questo l’aspetto di cui va più fiera. «Quello che cerco di fare con il mio lavoro – dice – è ricordare che esiste un legame profondo tra le note dei profumi e le nostre emozioni. È importante tenerne conto perché in questo modo possiamo scegliere una fragranza per quello che vogliamo e non per quello che dettano le tendenze».

Un profumo senza tempo che celebra l'individualità

Ed ecco un altro punto importante della “filosofia Perris” che è emerso dall’ incontro con Consuelo Perris. In un’epoca in cui spesso a dettare legge è il marketing, qui, in controtendenza – ma in linea con lo spirito “ribelle” di Alyssa Ashley – l’obiettivo diventa conquistare chi sceglie il profumo perché «trae piacere dalle note e sente che, attraverso la fragranza, viene ben rappresentata la sua individualità». Seguendo, quindi, il modus operandi della profumeria artistica, Alyssa Ashley preferisce lasciarsi guidare da un'idea e dall’estro creativo -oltre che dalle intuizioni – dall’artista ovvero il Naso. Il risultato? Come dimostra la storia della fragranza iconica – Musk – riuscire a dar vita a composizioni olfattive senza tempo che ancora adesso, dopo tanti anni, riescono a conquistare una fetta di consumatori (e non soltanto europei: il marchio ha, infatti, molti fan oltreoceano).

Storia della famiglia Perris

Musk, però, non è stato che un punto di partenza per la famiglia Perris la cui storia, legata da sempre al mondo della profumeria, è a dir poco affascinante. Il padre di Consuelo, infatti, lavorava con Emilio Donati e il passaggio di società, quando Donati è uscito di scena, è stato quasi naturale. «La prima tappa importante è stata l’inizio della collaborazione con il marchio Alyssa Ashley, avvenuto nel 1981 – racconta la CEO – che ha dato inizio al Gruppo Perris. Altra tappa importante è stata, poi, l’inizio della collaborazione con il marchio Houbigant (nato a Parigi nel 1775, ndr) che ha rivoluzionato il nostro approccio al mondo della profumeria. Ultima tappa importante, il lancio dei prodotti con marchio Perris, dove il nostro nome è stato accostato a prodotti di qualità premium». Anche nella vita di Consuelo Perris ci sono state date importanti, in qualche modo legate al rapporto che ha sempre avuto con i profumi. Da ragazza, Musk era la fragranza che indossava di più «tanto che le mie amiche non potevano indossarlo, altrimenti pensavano che io fossi presente», poi – dopo un primo rifiuto di alcune tipologie di fragranze come quelle floreali – ha cominciato a giocare con le diverse composizioni olfattive «per far uscire i diversi lati di me, a seconda delle occasioni».

Un approccio sperimentale

Il suo rapporto con il profumo è diventato, quindi, sperimentale; è un approccio che, a suo parere, caratterizza il presente. «Un po’ per la grande quantità di prodotti a disposizione, un po’ perché il consumatore ha una conoscenza più approfondita delle materie prime e del backstage del mondo della profumeria, oggi c’è voglia di cambiare, e il concetto del profumo per la vita è diventato il profumo per l’occasione. Questo tipo di approccio richiede una certa maturità, una conoscenza più approfondita di sé stessi, e una voglia di sentirsi diversi anche dal gruppo di appartenenza».

Il layering

Se il profumo si sceglie in base all’occasione e al momento, anche il layering può aiutare «nel dare un ulteriore tocco di personalità a ciò che indossiamo». Sapevate che il layering può essere fatto con le lozioni? «La lozione Musk di Alyssa Ashley, per esempio, è perfetta per questo scopo – consiglia la CEO-. Il Musk è una materia prima presente nelle note di fondo di moltissime composizioni olfattive. Applicarla prima del profumo, spinge le note di fondo e dà un equilibrio interessante alla fragranza. Se si applica, invece, prima il profumo e dopo la lozione, oltre ad avere un effetto di spinta delle sfaccettature di fondo, rallenta l’evaporazione delle molecole di testa e di cuore, rendendo la fragranza più long lasting. Un abbinamento layering che mi piace fare? Profumi all’oud, come Oud Patchouli di Alyssa, e profumi alla Rosa, come Rose Musk di Alyssa, o agrumati, come Cedro Musk di Alyssa. Le due composizioni esaltano in maniera elegante le sfaccettature l’una dell’altra».