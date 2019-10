Il mondo delle fragranze strizza l'occhio a quello del design per creare 5 nuovi modi di indossare la vostra fragranze preferita. Scopriamoli insieme

Esiste una fragranza perfetta per ogni umore o evento speciale della nostra vita. Il profumo è come un prolungamento del nostro essere: il modo migliore per mostrare la nostra personalità al mondo.

Abbiamo selezionato per voi 5 nuovi modi per indossare la vostra essenza preferita: dal profumo solido a quello in gel, passando per i raffinatissimi patch profumati in raso, ce n'è per tutti i gusti. Continuate a leggere l'articolo e scegliete quello che fa per voi.

Immergete armadio, cassetti, scatole da scarpe e grucce in questa fragranza erbacea e floreale grazie a questi piccoli tubi profumati studiati per raggiungere con facilità anche gli spazi più piccoli. Cassis, melone, lavanda e noix de coco si intrecciano elegantemente, liberando una fragranza che sa di primavera. Perfetti da usare sulle grucce per ricoprire gli abiti di un aroma elegante tutto l'anno.





Mai provato il profumo solido? Caratterizzata da una fragranza ricca, questa formula presenta una texture liscia e leggera a base di cera d’api pura, ideata per sperimentare combinando diverse essenze in abbinamenti sempre nuovi. Applicate una piccola quantità di prodotto con le dita, insistendo con movimenti circolari sui polsi, sul collo, sul décolleté e sulle punte dei capelli. Il pratico formato è perfetto per ritocchi on the go.



La fragranza prêt-à-porter: dal design ispirato alle tradizionali ombre cinesi e raffinato come un gioiello a fior di pelle, questo patch è realizzato in raso opaco imbevuto di profumo. Può essere applicato sulla parte interna del polso o su una spalla, per diffondere tutto il giorno questa fragranza cult dal profumo inebriante e fresco. La confezione contiene 5 patch.







Questo pennello per fragranze consente di applicare o aggiungere la quantità di profumo preferita in modo facile e veloce grazie alla innovativa formula in gel ad asciugatura rapida. Quest'essenza energizzante e agrumata è impreziosita da infuso di pompelmo leggermente speziato. Un oggetto irrinunciabile per gli amanti delle fragranze e del design, che consente di "dipingere" delicatamente il profumo scelto sulla pelle.







Le fragranze più iconiche della maison in una veste nuova studiata appositamente per avvolgere la chioma. Basterà uno spruzzo di questa fragranza per capelli per indossare il vostro profumo preferito tutto il giorno. La formula è leggera e invisibile e non secca né appesantisce i capelli (neppure quelli più sottili).











