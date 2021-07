Trovate l'acqua profumata giusta per voi tra le migliori del momento, selezionate da Grazia.it Tra queste Yves Rocher, Chanel, Pupa e molte altre

L'acqua profumata è un must in estate, perché profuma la pelle, rinfresca e - in molti casi - la idrata in un unico gesto.

I migliori spray corpo del momento si vaporizzano generosamente all-over, capelli inclusi, per una sensazione di benessere diffuso.

Trovate il prodotto giusto per la vostra estate continuando a leggere questo articolo!

Un velo idratante dalle note fiorite e frizzanti del celebre profumo femminile che incarna spensieratezza e bellezza. Si tratta di una brume che profuma e idrata la pelle in un solo gesto.

Una colonia chic e ariosa, che evoca l'aroma del pregiato tè bianco dell'Himalaya. Il suo effetto è sofisticato e inebriante al contempo.

Pistacchi e caramello salato per l'acqua profumata corpo che ci trasporta con la mente sulle calde spiagge di Rio. Un profumo dolce e originale cui è impossibile resistere.

Un'acqua rinfrescante e rigenerante con estratti di perla perfetta da vaporizzare in libertà per concedersi un momento di meritato - e profumato - relax.

Sensuale, elegante e inebriante: l'iconico profumo da donna J'Adore viene oggi proposto anche nella variante spray corpo per sublimare e profumare la pelle al massimo. Il perfetto complemento per un rituale di bellezza Dior.

Una meraviglia per gli manti dei profumi gourmand: un body spray dalle dolci note di pop corn, burro e spezie che vi lascerà senza parole per la meraviglia!

Un'acqua aromatica rinfrescante ed energizzante ricca in oli essenziali ed estratti aromatici. Con estratti di ginseng e ginkgo biloba, propone un bouquet frizzante.

Vaniglia pura, calda e dolce, dall'effetto sensuale sulla pelle. Un prodotto celebre che non smette mai di conquistare. Dopo averla vaporizzata su tutto il corpo è possibile creare un layering con il proprio profumo del cuore o con l'eau de toilette della stessa linea.

Per la prima volta in profumeria, questa composizione profumata è stata concepita come un autentico antizanzare profumato. Gli oli essenziali della formula, infatti, sono stati selezionati per le loro proprietà repellenti. Tra questi troviamo citronella, geranio ed eucalipto citrato, abbinati a note energizzanti di neroli e fiori d'arancio.

Con l'85,6% di ingredienti di origine naturale, questa acqua profumata ha note solari intense e avvolgenti. A spiccare sono infatti cocco e tiarè, che regalano un irresistibile tocco esotico. Questo prodotto si può vaporizzare anche sui capelli.

Uno spray corpo di carattere che richiama la rosa nella sua completezza: non solo petali vellutati ma anche legno di rosa, con le sue spine. Una fragranza voluttuosa e seducente.

Un'acqua profumata per corpo rivitalizzante che ha fatto - e continua a fare - storia. Il suo inconfondibile profumo di tè verde coadiuva il benessere personale e dona una sensazione di freschezza immediata.

Parte di una linea che ci invita a riconnetterci con la natura, questa acqua corpo profumata richiama la tenera fragranza delle rose appena colte.

Un’acqua aromatica studiata per rinfrescare e rivitalizzare. Creata dalla celebre profumiera Olivia Giacobetti, propone un accordo di polpa fresca di lime verde e legno bianco, addolcito da acqua di cocco.

Un prodotto 2 in 1 che non solo profuma ma rinfresca il corpo. Con il 97% di ingredienti di origine naturale, vanta tra i suoi attivi infuso di tè nero biologico, estratti di zenzero, curcuma e zafferano. Le sue note olfattive comprendono inoltre agrumi, anice, legni pregiati e foglie di tè.

Tè matcha rinfrescante e sensuali fiori di frangipani si uniscono per dare vita a una fragranza soave che dona positività. Un'acqua di colonia leggera da vaporizzare generosamente.

Foto di Rulo Davila & cottonbro da Pexels