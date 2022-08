Il beauty truck sarà al Castello di Brescia per quattro giorni all’insegna della cultura e del divertimento, fra giochi, spettacoli e altre sorprese

Un appuntamento per festeggiare insieme la fine dell'estate, con un nome che dice tutto: la Sagra Fagiana. Dedicato alle appassionate del brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi a.k.a @estetistacinica su Instagram, l'evento a Brescia, dal 1 al 4 settembre, chiude il tour Bellezze al Museo con cui l’imprenditrice e il suo team hanno attraversato l’Italia a bordo dell’iconico eco-truck total pink per promuovere la cultura del Paese. Nel contesto del Castello, la Sagra Fagiana offre l’occasione di scoprire i prodotti VeraLab e ricevere consulenze beauty su misura, oltre a una serie di esperienze particolari e uniche nel loro genere come la Caccia al Tesoro Fagiano (in programma domenica 4 settembre alle 10.30) e il concorso a premi Scrubba&Vinci che mette in palio i prodotti più iconici VeraLab e molti gadget.

Un hub artistico e spettacoli teatrali (più l'aperitivo che non può mancare)

Anche in questa occasione, l’eco-truck VeraLab si trasforma in hub artistico dove ognuno può esprimere il proprio concetto di bellezza partecipando alla creazione di una vera e propria opera d’arte collettiva. Inoltre, non manca l’allestimento di un backdrop a tema artistico con cui interagire, divertirsi e farsi fotografare. In cartellone anche due spettacoli teatrali. Il 3 settembre (alle ore 20:30) negli spazi di Palazzo Broletto va in scena L’amico di tutti di Paolo Camilli, un monologo a più voci in cui si alternano amici immaginari dalla comicità surreale e satirica. Il giorno successivo, invece, sulla Terrazza Belvedere del Castello di Brescia, alle ore 21, è la volta del reading tragicomico di Pierluca Mariti Ho fatto il classico. E poi l'immancabile aperitivo al tramonto.

VeraLab per la promozione dell'arte e della cultura

«Sono molto emozionata di portare questo evento nella mia città che con il suo Castello, chiamato Falcone d’Italia, racconta la storia straordinaria di Brescia - ha commentato Cristina Fogazzi-. Con VeraLab, infatti, siamo concretamente impegnati nella promozione della bellezza attraverso l’arte e la cultura come dimostrano la recente social media partnership della mostra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano, andata in scena al Palazzo Reale di Milano, la visita notturna delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina di Michelangelo nei Musei Vaticani, oltre ai tour Bellezze al Museo. Non sono una critica d’arte, ma so di avere un impatto sulla mia community e credo chiunque abbia una forte influenza in rete debba metterla al servizio dell’Italia».