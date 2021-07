Lisci e sottili, oppure spessi e ricci: per ogni tipo di capello esiste un prodotto anticrespo specifico, che aiuta a ottenere uno styling definito e disciplinato

Per ottenere il massimo dei risultati dai migliori prodotti e trattamenti anticrespo scegliete quelli adatti al vostro tipo di capelli, cioè quelli che rispondono alle loro esigenze specifiche.

Capelli ricci o lisci, grossi o sottili: ogni tipologia ha bisogni particolari in relazione a trattamenti come quelli anticrespo, che agiscono per ripristinare l'idratazione superficiale dei fusti e per combattere l'azione dell'umidità atmosferica.

I capelli crespi tendono infatti a essere gonfi, arruffati, elettrizzati, privi di lucentezza e morbidezza, ma alcune di queste caratteristiche si accentuano in base proprio alla tipologia di capello.

Ecco perché scegliere i migliori prodotti anticrespo, dallo shampoo alla maschera fino al leave-in, specifici per ogni tipo di capello aiuta a fornire la risposta necessaria per uno styling più facile.

Prodotti anticrespo per capelli ricci

I capelli crespi ricci e grossi tenderanno a essere scompigliati, con ciocche non definite e non elastiche, dall'aspetto opaco e secchi al tatto. Usare i prodotti anticrespo specifici aiuterà a mantenere il loro movimento composto e a lasciarli morbidi.

Shampoo anticrespo per capelli ricci

Silium Shampoo per capelli ricci, ondulati e mossi svolge un'azione vitalizzante, grazie all'olio di jojoba e all'estratto di riso, dalle proprietà anticrespo e lucidanti.

Trattamento quotidiano anticrespo per capelli ricci

La crema leave-in Kérastase Curl Manifesto Crème de Jour Fondamentale si applica ogni giorno e aiuta a idratare e controllare l'effetto crespo dei capelli ricci e molto ricci.

Asciugamano anti-crespo per capelli ricci

Anche scegliere una salvietta specifica per asciugare i capelli può aiutare a non assorbire acqua in modo eccessivo dai fusti. DevaCurl DevaTowel in microfibra è ideale per tutti i tipi di ricci, che asciuga senza rovinarli.

Asciugacapelli con diffusore per capelli ricci

Bellissima My Pro Diffon Ceramico integra il diffusore ad aria calda nell'asciugacapelli con Ceramic Technology per ricci idratati, elastici e liberi dal crespo.

Prodotti anticrespo per capelli lisci

I capelli crespi lisci e sottili appariranno svolazzanti, elettrizzati e gonfi. Trattarli con i prodotti adatti aiuterà a mantenere il liscio perfetto e luminoso.

Maschera anti-crespo capelli lisci

Schwarzkopf Gliss Maschera 2in1 Liscio Intenso è lo step finale della detersione che aiuta a ottenere un effetto lisciante anti-crespo e anti-umidità.

Spray protettivo lisciante anti-crespo

Sunsilk Liscio Perfetto Spray Termo-protettivo si applica prima dello styling per proteggere i capelli dai danni causati dal calore, e per assicurare un effetto liscio anticrespo.

Lozione anticrespo senza risciacquo

Eterea Anti-frizz Conditioner Lotion è la lozione condizionante senza risciacquo che aiuta a disciplinare e levigare i capelli crespi senza appesantirli.

Spray anti-umidità

Amika The Shield Anti-Humidity Spray agisce come uno scudo sulla superficie del capello per difenderlo dall'umidità che può causare l'effetto crespo.

Prodotti anticrespo per tutti i tipi di capelli

Esistono poi prodotti trasversali, adatti a ogni tipo di capello, che assicurano un'azione anticrespo efficace.

Trattamento anticrespo a lunga durata

Biopoint Curl & Liss 14 Days No-Frizz è il trattamento pre-lavaggio con Advanced Keratin System adatto a tutti i tipi di capelli, che aiuta a contrastare l'effetto crespo fino a 14 giorni e fino a 7 lavaggi.

Federa di seta anticrespo

Il packaging ricorda quello di una crema, ma in realtà contiene la federa in 100% seta Golevy TUSA che, in fondo, agisce un po' come una crema disciplinante anticrespo per i capelli.

Riposare sulla seta, infatti, aiuta a mantenere inalterata l'idratazione dei capelli, sia ricci che lisci, combattendo l'effetto crespo, e prevenendo la formazione dei nodi.

Credits ph.: Pexels.com