Giovedì 8 novembre si è svolto l'evento speciale firmato Lancôme in collaborazione con Grazia, ospiti d'eccezione Chiara Francini e Silvia Grilli



Milano piazza Duomo, Quinto piano della Rinascente.

Allo speciale beauty corner Lancôme si è svolto un evento tutto dedicato alla bellezza e alla femminilità, un'occasione imperdibile per incontrare Chiara Francini, protagonista della prima digital fiction "Una notte in Rinascente... Dove tutto può succedere", realizzata grazie alla partnership tra Grazia e Lancôme.

Una serata di festeggiamenti durante la quale si sono potuti avverare i sogni di bellezza delle partecipanti, grazie ai beauty advisor di Lancôme.





Tra sedute di make up e trattamenti esclusivi in cabina con il Rituel Absolue, è stato possibile prendere parte alle eccezionali opportunità di personalizzazione dei prodotti Lancôme, dalla realizzazione del fondotinta Le Teint Particulier su misura per il proprio incarnato, al servizio di serigrafia, per regalarsi o regalare un pensiero esclusivo.

A coronare la serata, l'intervista speciale di Silvia Grilli, Direttore di Grazia, a Chiara Francini, non solo attrice ma anche scrittrice e modella.

Tra le domande sull'amore e sui pregiudizi che le donne si trovano ad affrontare, non poteva mancare una riflessione sulla bellezza e le donne di oggi: la "donna nova" è meravigliosamente imperfetta, unica, empatica e resiliente, e proprio lì sta tutta la sua bellezza. Come diceva Dostoevskij "la bellezza salverà il mondo", ma per Chiara Francini sarà l'ironia - e nello specifico l'autoironia delle donne - a salvarlo.







Nella gallery trovate tutte le foto dell'evento e se volete scoprire tutte le sorprese esclusive che Lancôme ha in serbo per voi, l'appuntamento è fino al 16 novembre al Quinto piano della Rinascente di Milano.

Credits Ph.: Francesca Merlo