Abbandonatevi alla fantasia e giocate con il trucco per realizzare un make up degno del mondo delle fiabe con i prodotti più scintillanti del momento



Avete già ceduto alla unicorn mania? Il fascino delle creature fantastiche sembra non avere mai fine, dato che il trucco da unicorno continua a essere una tendenza fortissima tra tutte le beauty addicted.

Come si realizza? In realtà non ci sono regole fisse da seguire, il vostro mantra deve essere la libera espressione della vostra creatività.

Via libera quindi a tutti i colori pastello nello spettro dell'arcobaleno, agli effetti olografici, ai glitter da utilizzare su viso, occhi e labbra.

Ecco una selezione di prodotti giusti per trasformarvi nell'unicorno nascosto in ognuna di voi.

Glitter liquidi da utilizzare da soli su viso e corpo per aggiungere brillantezza estrema al vostro make up o da utilizzare miscelati ai vostri prodotti per la base.



Non la solita cipria. Crea un delicato effetto glow translucido per minimizzare le imperfezioni e realizzare un look airbrushed.



Un bronzer creato per gli unicorni, con un delicato effetto olografico per brillare sotto il sole di mille riflessi.



Un trio di illuminanti colorati dall'effetto intensamente olografico e opalescente, disponibili in quattro varianti di colore degne di un mondo incantato.



Avete sempre sognato di possedere le lacrime di unicorno per un elisir di bellezza eterna? Questo siero ci si avvicina molto, ha un effetto perfezionatore illuminante ed è privo di oli.



Non è un gloss e neppure una tinta, ma un topper glitterato e metallizzato per creare effetti di luce inediti sulle labbra. Qualche esempio delle tonalità disponibili? Over the rainbow, Unicorn e Black unicorn.



Cos'è il trucco da unicorno senza una palette dai colori pastello? 10 tonalità nei colori più delicati dell'arcobaleno.



Un lip topper a lunga durata per rendere brillantissimi rossetti o tinte. Contiene microglitter multicolori per riflettere la luce.



Un ombretto fluido dall'effetto metallico e glitterato da usare da solo o sopra altri ombretti. Le tonalità più da unicorno? Gli effetti duochrome cangianti.



Fresca come la rugiada delle fate, questa mist idrata e illumina il viso di microperle per un effetto super scintillante.



Non è un vero trucco da unicorno senza unicorn hair abbinati. I colori su cui puntare? Lilla, azzurro e rosa pastello, da soli o miscelati per un look multicolor.



L'accessorio giusto per il trucco da unicorno? Ovviamente dei pennelli in tema, con il manico a forma di corno di unicorno e setole multicolori.



Credits Ph.: Unsplash, Pixabay