Tre proposte di look per il giorno del matrimonio, tutte adatte a far risaltare la vostra naturale bellezza

Spose in primavera? Il make up giusto è quello che racconta di voi ed esalta appieno la vostra bellezza. Una scelta non facile, soprattutto perché dev’essere in sintonia con l’abito e in generale con tutta l’atmosfera della cerimonia, come precisa anche Maurizio Calabrò -Lead Make Up Artist Nars Cosmetics Italia, al quale abbiamo chiesto tre possibili look tra cui scegliere.



Look naturale



Il segreto è la base e, se la pelle lo permette, si scelgono correttori e fondotinta non troppo coprenti cercando di enfatizzare le ombre naturali del viso. Per farlo si applicano diverse nuances dello stesso prodotto così da creare dei giochi tridimensionali su tutto il volto, con dei leggerissimi contouring anche sulle palpebre. Il risultato è un trucco-non trucco con una pelle uniforme, naturale e luminosa.

Per enfatizzare ulteriormente le ombre e le luci si può applicare una piccola quantità di cipria compatta al centro e sulle palpebre mentre per le gote si sceglie un blush dai riflessi naturali, pesca-arancio oppure dorato chiaro; per gli occhi invece è meglio optare per un ombretto matte beige-bronzo rosato da sfumare su tutta la palpebra mobile.

Da non dimenticare il mascara a lunga tenuta, dalla radice fino alle punte e per le labbra dei toni rosati applicati con le dita dal centro verso l’esterno.

Look sofisticato



Molto strutturato, questo make up richiede una perfezione manuale nell’applicazione dei prodotti come dell’eyeliner o della matita per le labbra, essendo i punti chiave del beauty look.



La base deve essere costruita tra correttori e fondotinta non solo a lunga tenuta ma anche con una media copertura, per poi fissarli con le polveri. Poi, si valorizzano i volumi con blush e illuminanti in polvere. Punto focale resta però lo sguardo: eyeliner, ombretti satinati-shimmer e matte, mascara effetto drammatico solo sulla rima cigliare superiore senza creare grumi.



Le labbra devono essere precise: matita applicata su tutto il contorno facendo attenzione all’arco di cupido e rossetto liquido matte idratante a lunga tenuta.



Alla fine si applica la polvere illuminante su arcata sopraccigliare, zigomi, leggermente sul naso e arco di cupido così da creare giochi d’ombra. Attenzione a non dimenticare le sopracciglia: disegnate e curate ma naturali.

Look audace



Per realizzare questo look è necessario dividere il viso in 3 segmenti: pelle, occhi e labbra cercando di concentrarsi soltanto su uno e rendendolo il punto di forza di tutto il make up.

Se si punta sull’incarnato, si dovranno scegliere fondotinta e correttori estremamente luminosi, con un effetto glow o matte; la base dovrà poi essere rifinita con delle polveri sottilissime tra cipria e bronzer. Si tratta di un contouring leggermente più forte che valorizza i punti luce con degli illuminanti per risultare fresche e luminose stile J-Lo. Tanto mascara e gloss sulle labbra possono essere il tocco finale.

Se si vuole puntare invece sullo sguardo, gli occhi dovranno essere radiosi per questo le tonalità rosa-dorate sono perfette perché riflettono la luce in maniera calda e intensa; per sottolinearlo ulteriormente, si possono scegliere dei khol nero-cioccolato-bronzo-blu e un mascara volumizzante. La base dev’essere naturale, ma uniforme e le labbra con rossetto nude, sono l'ideale.



Infine, se gli occhi dovranno cadere sulle labbra allora bisognerà creare un effetto tridimensionale valorizzandole tra matita-texture di vario tipo e colori diversi applicando, prima un rossetto matte, poi correggendo la linea labiale con la matita. Il rossetto lo si applica poi con le dita dal centro verso l’esterno. Successivamente al centro dell’arco superiore o inferiore si applica un gloss che crea dei punti luce mirati. In questo caso possiamo valorizzare lo sguardo con un eyeliner e un ombretto neutro/matte senza rinunciare a un gioco di blush abbinato alle nuance del rossetto.

Ph.: Mondadori Photo