Mettete in risalto i vostri occhi azzurri con le idee make up più belle del momento

Avete gli occhi azzurri? Scoprite come metterli in risalto con il make up ispirandovi ai trucchi più belli di star e make up artist.

Gli occhi azzurri rientrano nella categoria degli occhi chiari, bellissimi, luminosi e piuttosto rari.

Come enfatizzarli con il trucco? Scegliendo nuance a contrasto come marrone, bronzo e nero.

Amate gli eye-look colorati? Sbizzarritevi pure, ma ricordate di creare contrasto - e al contempo equilibrio - sostenendo il trucco con kajal, eyeliner nero e tanto mascara.

I colori che andrebbero evitati? I toni pastello, come rosa e celeste, anche se nessuno vi vieta di provarli, sempre ricorrendo al "trucchetto" di un tocco di nero - o marrone scuro - per creare contrasto e donare enfasi e tridimensionalità allo sguardo.

Soft smokey bronzo

Blake Lively mette in risalto i suoi occhi azzurri con un make up molto sfumato in nuance calda, l'idea giusta per creare contrasto e illuminare lo sguardo.

Amber lights

Un tocco ambrato sulle palpebre è quello che ci vuole per far risaltare gli occhi azzurri. Per un make up più deciso provate ad abbinare ciglia finte ed eyeliner nero.

Un post condiviso da Sara Kalima (@sarakalimamakeup) in data: Mar 12, 2018 at 11:10 PDT

Eyeliner statement

Il look di Bianca Balti è semplice e pulito, con un intenso eyeliner nero. Il colore così scuro mette in risalto al meglio le iridi chiare, conferendo al look un'aria sofisticata.

Oro brunito

Per un make up intenso da copertina per occhi azzurri provate un ombretto oro brunito abbinato al marrone: i vostri occhi risplenderanno.

Un post condiviso da Makijaże & Kosmetyki (@krolowatestowania) in data: Dic 12, 2017 at 11:07 PST

Cat eye & red lipstick

Un segreto per mettere in evidenza gli occhi chiari è quello di scegliere un rossetto importante, come quello rosso. Abbinatelo a un make up sfumato per un red carpet look a cinque stelle.

Caramello con un pop di colore

I toni caldi creano contrasto con gli occhi azzurri, enfatizzandoli. Se però amate i look originali provate a tamponare al centro della palpebra un colore shimmer in tono pop a contrasto.

Un post condiviso da Makijaże & Kosmetyki (@krolowatestowania) in data: Mar 6, 2018 at 9:52 PST

Trucco taupe

Un'idea sobria ed elegante perfetta sul red carpet come nella vita di ogni giorni, creata con un ombretto color tortora luminoso, come quello scelto da Douzen Kroes.

Burnt orange

Un eye-look assolutamente on trend, con smokey nei toni dell'arancio bruciato e un tocco di shimmer olografico al centro della palpebra: cool!

Un post condiviso da Sara Kalima (@sarakalimamakeup) in data: Gen 9, 2018 at 10:37 PST

Silver look

Trucco per occhi azzurri con ombretto argento shimmer, sorretto da kajal ed eyeliner nero e dalle immancabili ciglia finte. Super glam, parola di Megan Fox.

Colorful look

Anche chi ha gli occhi chiari può giocare con i make up colorati e super intensi, l'importante è trovare il giusto equilibrio con shade scure a bordare l'occhio, adatte a fare emergere le iridi.

Un post condiviso da Maria Lihacheva ApropoMakeup (@apropomakeup) in data: Mar 7, 2018 at 11:51 PST

Red hot

Un altro make up per occhi azzurri, questa volta visto su Miranda Kerr. La star opta per un total look in nuance calda, che vira al rosso.

Marrone opaco

Il trucco più semplice e appropriato per enfatizzare gli occhi marroni? Scegliere diverse sfumature di marrone opaco per creare uno smokey eyes chic.

Un post condiviso da atlantis (@atlantiseyes) in data: Mar 12, 2018 at 5:54 PDT

Marrone cioccolato

Reese Whiterspoon opta invece per un trucco occhi marrone cioccolato, uno smokey eyes intenso perfetto per fare risaltare i suoi occhi azzurri.

Credits Ph.: Getty Images e Mondadori Photo