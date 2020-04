Gli occhi verdi hanno un fascino davvero magnetico. Vi sveliamo come truccarli al meglio copiando il look delle influencer!

Gli occhi verdi hanno un fascino davvero magnetico, che riesce a valorizzare qualsiasi carnagione o colore di capelli. Realizzare un trucco occhi che sappia valorizzarli è facile, ed è fondamentale per valorizzare ancora di più lo sguardo esaltando il colore verde delle iridi.

Trucco occhi verdi: copia il look delle influencer

Per realizzare un trucco occhi che sappia valorizzare gli occhi verdi, fare come Giulia Valentina e Veronica Ferraro: seguite la ruota dei colori, scegliendo colori diametralmente opposti a quello della vostra iride. Quindi se avete gli occhi verdi, via libera alle tonalità del viola, del rosso e del bronzo. Menzione speciale per il classico nero, perfetto per definire ed intensificare lo sguardo.

Trovate qui di seguito una selezione dei beauty look più belli delle Influencer con gli occhi verdi, e una serie di prodotti per copiare il look.

Giulia Valentina

Per valorizzare i suoi occhi verde chiaro l'influencer sceglie un look bronzy e glowy giocato sui toni caldi del marrone, e definito da una matita nera sfumata lungo la rima ciliare.

Veronica Ferraro

L'influencer sceglie di valorizzare i suoi occhi verdi con un total look pink: il trucco occhi ultra sfumato nelle tonalità del rosa e del lilla si abbina perfettamente al blazer bubblegum.

Camihawke

Il signature look di Camihawke è piuttosto naturale: il trucco occhi è leggero e opsco, giocato sulle tonalità calde e neutre del marrone. Una pioggia di mascara definisce ed intensifica lo sguardo.

Ecco qualche consiglio sui prodotti adatti per copiare il makeup look occhi verdi delle influencer. Continuate a leggere e lasciatevi ispirare

Avvolgente come le dune del deserto, questa palette occhi include quattro tonalità matte, due tonalità shimmer e tre tonalità glitter. I colori caldi evocano le tonalità della sabbia delle dune e dei lussureggianti tramonti africani.

Questa palette compatta e travel-friendly contiene tutto il necessario per creare un look occhi e viso completo, incluso uno specchietto. Le quattro tonalità shimmer e le due matte degi ombretti sono perfette per esaltare gli occhi verdi. La marcia in più? La palette è cruelty free!



Questa matita occhi extra nera consente di creare line grafiche long lasting. Il tratto è opaco, morbido ed extra-pigmentato per intensificare, perfetto per donare maggiore espressione allo sguardo. La mina morbida ha una tenuta eccezionale, anche all’interno dell’occhio.

Questa gamma di palettes è un vero must have per le beauty addict. L'incredibile selezione di colori classici e raffinati spazia dall'oro rosa radioso, fino al rosso e al bronzo vivi e focosi, che accendono le palpebre di tonalità metalliche lussuose.

Con la sua esclusiva base di acqua di rose e una formula ricca di sali minerali, questo mascara ricopre e condiziona le ciglia, arricchendole con un estratto di alghe rosse per farle crescere più spesse e più lisce. Lo straordinario pennello amplificatore assicura una copertura uniforme, mentre la formula resistente all'acqua aiuta a tenere a bada le sbavature durante il giorno.

Queste palette di dieci ombretti compatte e travel friendly contengono una vera esplosione di colori. Cromie audaci, pop, intense che virano dai toni caldi del marrone ad accenti violetti: 10 shades dai diversi finish che permettono di giocare ed osare con il make up occhi senza risultare mai banale.

Una palette di ombretti ispirata allo Studio 54 in edizione limitata con 12 versatili nuance. Questi ombretti altamente pigmentati sono disponibili in una serie di tonalità che spaziano dai toni neutri fino a quelli più accesi, nei finish matte, satinato e scintillante.

Una palette di ombretti che contiene ben 12 tonalità per creare eye look sempre diversi. Le tonalità dal sottotono caldo, a lunga tenuta e dall'elevata concentrazione di pigmenti hanno una texture cremosa e facilmente sfumabile.

Credits Ph: Getty Images